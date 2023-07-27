Водоснабжение стало дороже для казахстанцев

Водопроводный кран. Иллюстративное фото: pixabay.com

С января по май 2023 года казахстанцам было поставлено на 4,3% больше природной воды, чем годом ранее. Однако, как отмечает сайт EnergyProm, на этом фоне выросли и цены.

В апреле аналитики уже фиксировали рост цен на минеральную и питьевую воду – сразу на 22,7% за год. Однако это касалось бутылированной "минералки".

Как оказалось, подорожание затронуло и ту воду, что получают казахстанцы по своим водопроводам. Так, согласно данным аналитиков, по итогам июня текущего года услуги водоснабжения подорожали на 5% за год.

Сильнее всего водопроводная вода подорожала для жителей Атырауской, Костанайской и Западно-Казахстанской областей: на 38,3%, 30% и 24,5% соответственно.

При этом в Алматинской области цены остались на прежнем уровне, а в двух регионах они немного снизились. В Алматы – на 0,4%, а в Кызылординской области – на 3,1%.

Также выросли цены и на услуги водоотведения, то есть на обслуживание канализации, удаление отходов и ликвидацию загрязнений. В среднем ценник на них поднялся на 9,2%.

Сильнее всего работа по водоотведению подорожала в Западно-Казахстанской (на 38,8%), Павлодарской (на 31,3%) и Костанайской (на 30%) областях.

В то же время в некоторых регионах отмечено снижение тарифов: в Кызылординской (на 0,3%), Абайской (на 1,9%), Улытауской (на 8,1%) и Актюбинской (на 9,2%) областях. А в Алматы и Алматинской области цены остались на прежнем уровне.

Рост цен на услуги водоснабжения и водоотведения. Инфографика: energyprom.kz

Стоит отметить, что в целом казахстанцы стали потреблять больше воды. По итогам первого квартала текущего года водоснабжающие компании поставили казахстанцам более 1,2 млрд кубометров природной воды – это на 4,3% больше, чем годом ранее.

Если рассматривать эти цифры в стоимостном эквиваленте, то окажется, что общий объем услуг по водоснабжению и водоотведению составил 137,4 млрд тенге – это на 11,98% меньше, чем годом ранее (156,1 млрд тенге).

На сбор, обработку и удаление отходов и утилизацию материалов пришлось 64,8 млрд тенге, на распределение воды – 52,9 млрд тенге, на сбор и обработку сточных вод – 19,2 млрд тенге, а на ликвидацию загрязнений и прочие услуги по удалению отходов – 408,4 млн тенге.

Услуги по водоснабжению и водоотведению в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Напомним, в 2023 году Казахстан вошел в список стран с самой дешевой питьевой водой. Однако вместе с тем стране в ближайшем будущем грозит ее дефицит.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2030278-vodosnabzhenie-stalo-dorozhe-dlya-kazahstantsev/