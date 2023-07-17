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30 лет независимости Казахстана

Рис в полтора раза подорожал в Казахстане

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Рис на прилавке
Рис. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За последний год рис в Казахстане в среднем подорожал в полтора раза. Впрочем, в ряде регионов, как сообщают аналитики EnergyProm, рост цен оказался намного сильнее.

Рис – один из социально значимых продовольственных товаров, которым Казахстан обеспечивает себя самостоятельно. Так, например, отечественные аграрии за четыре месяца 2023 года обеспечили спрос на эту крупу на 91,9%. На импорт пришлось лишь 8,1%.

Примерно 32 тыс. тонн, или 50,6% от общего объема риса в итоге были экспортированы за границу. На внутреннем рынке было реализовано лишь 49,4% от ресурсов, или 31,3 тыс. тонн.

Производство и экспорт риса.
Производство и экспорт риса. Инфографика: energyprom.kz

Чаще всего рис экспортировали в Узбекистан (14,3 тыс. тонн), в Россию (8,7 тыс. тонн) и Таджикистан (6,9 тыс. тонн).

В страны СНГ в итоге было отправлено почти 32,4 тыс. тонн. В другие государства объем экспорта составил около 309 тонн. В целом экспорт в 2023 году увеличился на 11,8%.

Чаще всего рис экспортируется в Узбекистан, Россию и Таджикистан.
Куда Казахстан экспортирует рис. Инфографика: energyprom.kz

Впрочем, на фоне экспорта заметно выросли цены на рис для самих казахстанцев. Как отмечают аналитики, внутри страны в июне текущего года шлифованный и полированный рис в среднем стоил 604 тенге за килограмм – это сразу на 47,6% больше, чем было годом ранее. Для сравнения: общая инфляция за этот период составила лишь 14,6%.

В некоторых городах стоимость риса еще выше. Например, рекордсменом по ценам в июне являлся Уральск, где один килограмм крупы стоил около 828 тенге.

Следом идут Актау и Астана – 787 тенге и 721 тенге за килограмм соответственно. В Алматы рис стоил в среднем около 561 тенге, а в Шымкенте – 585 тенге. А самый дешевый продукт продавался в Талдыкоргане – всего 459 тенге за килограмм.

Сильнее всего за год цены выросли в Западно-Казахстанской области – сразу на 80,7%. Следом идут Туркестанская и Акмолинская области – 74% и 64,6%. Самый низкий прирост был зафиксирован в Атырауской области – всего 21,6% за год.

Рис подорожал в среднем на 47,6% за год.
Как подорожал рис в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Следует учитывать, что указанные цены являются средними для городов. В зависимости от региона, марки продукта, магазина и поставщика рис может заметно отличаться в цене.

Напомним, рисовая крупа – не единственный социально значимый продовольственный товар, который за год сильно вырос в цене. Ранее мы рассказывали о заметном удорожании белокочанной капусты в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2028905-ris-v-poltora-raza-podorozhal-v-kazahstane/

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