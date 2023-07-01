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Казахстан обогнал Португалию и Индию в рейтинге конкурентоспособности

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Бизнесмены держат руки над столом
Бизнесмены. Иллюстративное фото: pixabay.com

Эксперты составили рейтинг стран по конкурентоспособности, в котором Казахстан заметно улучшил свои позиции. Подробностями поделились аналитики Института экономических исследований (ERI).

Конкурентоспособность страны – один из важнейших факторов жизнеспособности и успешности государства на мировой арене. Однако насколько конкурентоспособным можно считать Казахстан?

Эксперты Центра по изучению мировой конкурентоспособности Международного института развития менеджмента в Швейцарии подготовили рейтинг мировой конкурентоспособности IMD-2023, в котором приняли участие 64 страны.

Стоит отметить, что в текущем году впервые в рейтинг добавили Кувейт. Эта страна сразу же оказалась в середине рейтинга, заняв 38 место. На первом месте оказалась Дания, а в топ-5 самых успешных вошли Ирландия, Швейцария, Сингапур и Нидерланды.

Рейтинг мировой конкурентоспособности IMD-2023
Казахстан в рейтинге конкурентоспособности. Инфографика: Институт экономических исследований

У Казахстана, как оказалось, тоже довольно крепкая позиция. Страна получила от экспертов 66,11 балла и заняла 37 место, обогнав не только Кувейт, но также Португалию и Индию.

Как отмечают эксперты, за последний год Казахстан улучшил свои показатели по всем факторам, которые анализируются составителями рейтинга.

Так, согласно обновленным данным страна улучшила свою экономическую деятельность и заняла по ней 57 место, поднявшись на 1 позицию. Также Казахстан поднялся на 2 пункта в факторе "Эффективность правительства" и теперь находится на 23 месте.

В рамках фактора «Эффективность бизнеса» также наблюдается повышение позиции страны на 1 пункт до 31 места. Исключением стал только раздел "Инфраструктура", в котором страна просела на 1 позицию, до 47 места.

Стоит отметить, что при составлении рейтинга учитывается 257 показателей, среди которых, например, присутствуют цены на товары и услуги, налоговая политика, рынок труда, здравоохранение и образование. При этом часть данных эксперты берут из официальной статистики, а часть – из результатов опроса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2027057-kazahstan-obognal-portugaliyu-i-indiyu-v-reytinge-konkurentosposobnosti/

Автор: Илья Манаев
Казахстан обогнал Португалию и Индию в рейтинге конкурентоспособности

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