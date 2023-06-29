Мороженое сильно подорожало в Казахстане

Мороженое. Иллюстративное фото: pexels.com

Любителям мороженого в этом году не позавидуешь, ведь это летнее лакомство сильно подорожало. Как отмечают аналитики EnergyProm, в некоторых регионах рост цен достиг почти 80% за год.

По итогам мая инфляция в Казахстане снизила свои темпы с 16,8% до 15,9%. За месяц рост цен составил лишь 0,6%. Однако некоторые товары, несмотря на общее снижение инфляции, продолжают сильно дорожать.

Как оказалось, мороженое оказалось одним из таких продуктов. Как отмечают аналитики, по итогам мая оно выросло в цене сразу на 5% за месяц. Для сравнения, годом ранее, когда инфляция только набирала обороты, этот показатель составил лишь 2,7%.

В региональном разрезе лидерство заняла Туркестанская область, где цены на мороженое взлетели сразу на 19,7%. Следом идет Алматинская область с приростом в 18,2%, а на третьем месте расположилась Астана с показателем в 10,9%.

Меньше всего рост цен на мороженое затронул Алматы – всего 1,1%. При этом в Жетысуской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях цены за месяц не изменились.

Рост цен на мороженое. Инфографика: energyprom.kz

В годовом разрезе подорожание оказалось гораздо сильнее. В среднем по Казахстану мороженое выросло в цене на 32,7%. Как уточняют аналитики, это самый высокий майский показатель за последние годы. Для сравнения, в 2022 году рост цен составил 15,2%.

Впрочем, в некоторых регионах этот показатель оказался намного выше. Так, например, в Западно-Казахстанской области мороженое подорожало сразу на 79,7% за год.

Отметились сильным ростом цен также Астана (на 68,4%), Алматинская область (на 44,7%) и Шымкент (на 44,3%). В Алматы годовой рост цен составил всего 18,6%.

Рост цен на мороженое. Инфографика: energyprom.kz

Вполне возможно, что одной из причин по которой летнее лакомство так сильно выросло в цене, является подорожание молочной продукции, которая уже в середины весны показывала рост цен в 26,9% за год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2026778-morozhenoe-silno-podorozhalo-v-kazahstane/