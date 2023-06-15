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Овощные консервы сильно подорожали в Казахстане

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Консервированыне овощи в банках.
Овощи в банках. Иллюстративное фото: pixabay.com

Многие казахстанцы делают "закрутки" на зиму. Оказалось, что это может помочь очень хорошо сэкономить, ведь, как отмечают аналитики EnergyProm, покупные консервированные овощи сильно подорожали.

В Казахстане растет производство консервированных и переработанных овощей. Всего с января по апрель было произведено 7,04 тыс. тонн продуктов – это на 6,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Впрочем, вместе с ростом производства растут и цены. Как отмечают аналитики, только за май переработанные и консервированные овощи подорожали на 1,4% за месяц. В годовом разрезе рост цен намного выше – 24,6%.

Для сравнения: инфляция в Казахстане по итогам мая составила 15,9%.

Сильнее всего цены выросли в Западно-Казахстанской области – сразу на 43,4% за год. Следом идут Жетысуская и Кызылординская область – по 31,1% в каждом регионе. Заметный рост также был отмечен в Мангистауской области – 29,4%.

Самый низкий рост цен был зафиксирован в Улытауской области – 10,5%. В Алматы он составил 21,2%, в Астане – 28%, а в Шымкенте – 25,3%.

Рост цен на консервированные овощи.
Рост цен на консервированные овощи. Инфографика: energyprom.kz

Среди переработанных и консервированных овощей самый большой годовой рост цен пришелся на консервированный зеленый горошек – 30,3%. Следом идет консервированная кукуруза – 28,1%.

Маринованные и консервированные овощи подорожали на 27,6%, а замороженные – на 24,9% за год. Соленые и маринованные огурцы подорожали на 24,1%, грибы – на 21,1%, а картофельные чипсы – на 21,9% за год.

Другими словами, казахстанцы, которые всегда занимались закрутками овощей на зиму, очень хорошо сэкономили на фоне рекордного роста цен.

Рост цен на консервированные овощи.
Рост цен на консервированные овощи. Инфографика: energyprom.kz

Также в Казахстане выросли цены на овощные соки, причем гораздо сильнее – на 27% в среднем по стране. Среди регионов наибольший рост цен наблюдался в Западно-Казахстанской области – 52,8% за год.

Также отметились сильным подорожанием Жетысуская (на 42,8%), Восточно-Казахстанская (на 38,1%) и Туркестанская (на 36,7%) области.

В Алматы рост цен составил 13,8%, в Астане – 30,9%, а в Шымкенте 22,3%.

Рост цен на натуральные овощные соки.
Рост цен на овощные соки. Инфографика: energyprom.kz

Напомним, цены растут не только на овощные, но и на другие натуральные соки, например, на фруктовые. Ранее мы рассказывали о том, какие именно соки сильнее всего подорожали в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2024853-ovoschnye-konservy-silno-podorozhali-v-kazahstane/

Автор: Илья Манаев
Овощные консервы сильно подорожали в Казахстане

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