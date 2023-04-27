Денег в Казахстане стало больше: чем это грозит населению, рассказали аналитики

Столбики монет. Иллюстративное фото: freepik.com

Наличие большого количества денег не всегда означает богатство и процветание. О том, чем рост денежной массы может грозить Казахстану, читайте в материале NUR.KZ.

Денежная масса – это совокупность наличных (банкноты, монеты) и безналичных (депозиты, расчетные чеки) средств. Всего объемы денежных масс в Казахстане имеют четыре агрегата:

М0 – это наличные деньги в обращении;

М1 – включает в себя наличные деньги в обращении (М0), депозиты до востребования и переводные вклады в тенге;

М2 – к этому агрегату относятся деньги из М1, срочные и сберегательные депозиты в тенге, а также вклады до востребования и переводные депозиты в иностранной валюте;

М3 – "широкие деньги", включающие в себя агрегат М2, а также срочные и сберегательные вклады в иностранной валюте.

Центральные банки стран стараются регулировать объемы денежной массы, чтобы достичь оптимального уровня для стабильности экономики.

Как сообщает Национальный банк Казахстана, с начала текущего года агрегат М2 вырос всего на 0,3% и его объем достиг 28,1 трлн тенге (М3 – минус 1,1% и 33,9 трлн тенге). Но за март он прибавил целых 3,4%, после снижения в январе и феврале, а М3 – 2,8%. Годовой рост агрегатов составил 20,2% и 14,9% соответственно.

Что это значит для казахстанцев

Как отмечают в Telegram-канале Tengenomika, зачастую расширение широкой денежной массы приводит к разгону инфляции.

То есть денег в стране становится больше, из-за чего они обесцениваются. А это приводит к росту цен на товары и услуги, что при медленном росте доходов снижает покупательскую способность населения.

"Но, в самом росте денежной массы нету ничего плохого, как и с инфляцией. Проблема лишь в скорости ее роста", – отмечают аналитики.

То есть показатели прироста агрегатов М2 и М3 на 20,2% и 14,9% за год отчасти объясняют подорожание продуктов питания и услуг, из-за чего Казахстан оказался в числе стран-лидеров по инфляции в ЕАЭС.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Причины увеличения массы денег

Как отмечают в Telegram-канале Finance.kz, причиной увеличения денежной массы в стране и роста инфляции является жесткая денежно-кредитная политика.

"На самом деле на рост денежной базы очень сильно давит высокая базовая ставка.

Вознаграждения по госдолгу выплачиваются из кармана Нацбанка и Минфина, что и провоцирует рост, а ставки по облигациям выросли с 8-9% до 14-16% за прошлый год", – отмечают в источнике.

Также аналитики указывают, что часть компенсаций по депозитам тоже вошла в денежную массу, при этом эти средства были выделены из эмиссии – их дополнительно напечатали.

"В итоге высокая базовая ставка не только не влияет на снижение инфляции, но и наоборот, может считаться проинфляционным фактором из-за разгона денежной массы", – считают в Finance.kz.

Напомним, что Нацбанк сохранил высокую базовую ставку в третий раз подряд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2018452-deneg-v-kazahstane-stalo-bolshe-chem-eto-grozit-naseleniyu-rasskazali-analitiki/