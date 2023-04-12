Рост цен на молоко превышает инфляцию в Казахстане

Супермаркет. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Молоко продолжает дорожать в Казахстане. На этом фоне заметно упал спрос на него среди населения. О том, как изменились цены на молочную продукцию в стране, рассказали аналитики EnergyProm.

За первые два месяца 2022 года в Казахстане произвели 97,3 тыс. тонн обработанного жидкого молока и сливок, а также порядка 40,9 тыс. тонн прочих молочных продуктов. Как отмечают аналитики, в целом производство за год увеличилось на 1,2%.

Впрочем, потреблять молоко казахстанцы стали заметно меньше. Так, в 2022 году среднее потребление молочной продукции составило 226 килограмм на душу населения – на 7,1% меньше по сравнению с 2021 годом.

В ряде регионов уровень потребления оказался еще ниже. Например, в Кызылординской области этот показатель равен 183,8 килограмма, а в Шымкенте – вообще 138,1 килограмма.

Самым "молочным" регионом оказалась Акмолинская область, где среднее потребление молока составило 267,1 килограмма на душу населения.

Потребление молочной продукции в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Вполне возможно, что одним из факторов снижения потребления является рост цен на молочную продукцию в Казахстане. По итогам марта 2023 года она подорожала сразу на 29,1% за год.

Для сравнения: в марте предыдущего года годовой рост стоимости молочных продуктов составил 11,8%, в марте 2021 года – 8,2%, а в марте 2020 года – 7,7%.

Сильнее всего цены выросли в Мангистауской области – сразу на 41,8%. На втором месте расположилась Карагандинская область, где подорожание составило 33,7%, а на третьем месте оказалась Астана с ростом в 32,4%. В Шымкенте цены выросли на 31,1% за год.

Наименьший прирост был зафиксирован в Акмолинской (на 22,9%) и Улытауской (на 25,1%) областях, а также в Алматы (на 25,2%).

Рост цен на молочную продукцию. Инфографика: energyprom.kz

Стоит отметить, что цены растут и на многие другие товары. По итогам марта текущего года месячная продовольственная инфляция в стране составила 0,8%. Сильнее всего выросла средняя стоимость репчатого лука, консервированного молока и риса.

Годовая инфляция между тем составила 18,1%, что значительно меньше роста цен на молоко.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2016414-rost-tsen-na-moloko-prevyshaet-inflyatsiyu-v-kazahstane/