Рост цен на молоко превышает инфляцию в Казахстане

Молоко продолжает дорожать в Казахстане. На этом фоне заметно упал спрос на него среди населения. О том, как изменились цены на молочную продукцию в стране, рассказали аналитики EnergyProm.
За первые два месяца 2022 года в Казахстане произвели 97,3 тыс. тонн обработанного жидкого молока и сливок, а также порядка 40,9 тыс. тонн прочих молочных продуктов. Как отмечают аналитики, в целом производство за год увеличилось на 1,2%.
Впрочем, потреблять молоко казахстанцы стали заметно меньше. Так, в 2022 году среднее потребление молочной продукции составило 226 килограмм на душу населения – на 7,1% меньше по сравнению с 2021 годом.
В ряде регионов уровень потребления оказался еще ниже. Например, в Кызылординской области этот показатель равен 183,8 килограмма, а в Шымкенте – вообще 138,1 килограмма.
Самым "молочным" регионом оказалась Акмолинская область, где среднее потребление молока составило 267,1 килограмма на душу населения.
Вполне возможно, что одним из факторов снижения потребления является рост цен на молочную продукцию в Казахстане. По итогам марта 2023 года она подорожала сразу на 29,1% за год.
Для сравнения: в марте предыдущего года годовой рост стоимости молочных продуктов составил 11,8%, в марте 2021 года – 8,2%, а в марте 2020 года – 7,7%.
Сильнее всего цены выросли в Мангистауской области – сразу на 41,8%. На втором месте расположилась Карагандинская область, где подорожание составило 33,7%, а на третьем месте оказалась Астана с ростом в 32,4%. В Шымкенте цены выросли на 31,1% за год.
Наименьший прирост был зафиксирован в Акмолинской (на 22,9%) и Улытауской (на 25,1%) областях, а также в Алматы (на 25,2%).
Стоит отметить, что цены растут и на многие другие товары. По итогам марта текущего года месячная продовольственная инфляция в стране составила 0,8%. Сильнее всего выросла средняя стоимость репчатого лука, консервированного молока и риса.
Годовая инфляция между тем составила 18,1%, что значительно меньше роста цен на молоко.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2016414-rost-tsen-na-moloko-prevyshaet-inflyatsiyu-v-kazahstane/