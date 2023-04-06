Повысить зарплаты медработникам собираются в Казахстане

Деньги и лекарства. Иллюстративное фото: Natalya Sambulova/Getty Images

В Казахстане планируют пересмотреть тарифные ставки медработникам в сторону повышения. Как они увеличатся и кого из медиков это коснется, узнали журналисты NUR.KZ.

Министерство здравоохранения РК подготовило проект поправок в постановление правительства "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий".

В этом постановлении определены ставки, по которым работают "бюджетники", в том числе и медработники. Именно тарифные ставки, которые применяются к базовым должностным окладам медицинских работников и предлагают пересмотреть авторы проекта.

Сейчас он размещен на портале "Открытые НПА" и находится на стадии обсуждения, которая продлится до 19 апреля текущего года.

Согласно поправкам, медицинским и фармацевтическим работникам, которые являются специалистами высшего уровня квалификации, планируется увеличить поправочный коэффициент к установленным размерам должностных окладов (тарифных ставок) с 2,73 до 3,42.

Как отмечается в документе, это повышение коснется управленческого персонала блока А, а также основного персонала блока В1 и В2, то есть руководителей, профессоров, доцентов, старших и младших научных сотрудников, а также врачей всех специальностей.

Для специалистов высшего и среднего уровня квалификации, которые являются основным персоналом блоков В3 и В4, также предусмотрено повышение поправочного коэффициента – с 2,05 до 2,34. К этой группе относятся медсестры, медбратья, фармацевты, фельдшеры, акушеры, лаборанты, зубные врачи и многие другие специальности.

Как отмечают авторы проекта, это повышение планируется провести в целях обеспечения уровня зарплаты медицинских работников в два раза выше средней заработной платы в экономике.

Напомним, согласно официальным данным, средняя номинальная зарплата по стране в феврале достигла 347 662 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2015684-povysit-zarplaty-medrabotnikam-sobirayutsya-v-kazahstane/