Инвесторскую визу для иностранных бизнесменов планируют ввести в Казахстане

Доллары США. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Инвесторскую визу для иностранных бизнесменов предложили ввести в Казахстане. Об этом сообщила вице-министр труда и социальной защиты РК Назгуль Сагиндыкова, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время Назгуль Сагиндыкова рассказала о новшествах касательно миграционной политики, которые предусмотрены в проекте Социального кодекса.

Так, в Казахстан предлагается привлечь лучших преподавателей по востребованным для отраслей экономики технологиям, лучших ученых, специалистов по дефицитным профессиям с упрощенными визами и правом проживания на 10 лет.

Кроме того, предлагается ввести "инвесторскую визу" для иностранных предпринимателей. Однако тут есть нюанс - сумма инвестиций должна составлять не менее 300 тысяч долларов США. Отмечается, что законодательные нормы по реализации данных инициатив вступили силу с 1 января текущего года.

"В целях поддержания тесной взаимосвязи кандасов, проживающих за рубежом, с исторической родиной и для реализации своих успешных бизнес-кейсов предлагается ввести карту "Ата жолы". Обладатели этой карты будут иметь право на упрощенную визу и право временного проживания до 10 лет", - сообщила Назгуль Сагиндыкова.

Отметим, что проект Концепции миграционной политики Республики Казахстан на 2023-2027 годы был рассмотрен на заседании Правительства под председательством премьер-министра РК в ноябре 2022 года.

Также ранее и.о. председателя Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения Ильяс Испанов сообщал, сколько кандасов смогут воспользоваться визой "Ата жолы".

Напомним, ранее мы сообщали, что в проекте Социального кодекса предложено увеличить пособие по безработице на 5%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2014548-investorskuyu-vizu-dlya-inostrannyh-biznesmenov-planiruyut-vvesti-v-kazahstane/