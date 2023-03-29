Какие зарплаты получают ветеринары в Казахстане

Ветеринары. Иллюстративное фото: pixabay.com

Врачи нужны не только людям, но и животным, и ветеринары становится все востребованнее в Казахстане. О том, сколько получают представители этой профессии, рассказали аналитики EnergyProm.

Спрос на врачей для животных в Казахстане в последнее время заметно вырос. Так, за весь 2022 год объем оказанных в стране ветеринарных услуг составил 51,7 млрд тенге. В денежном выражении это сразу на 30,5% больше, чем было годом ранее. Вырос и физический объем оказанных услуг – сразу на 17,6%.

Больше всего услуг было оказано в Астане – на 5,6 млрд тенге. На втором месте расположилась Туркестанская область, где казахстанцы потратили на ветеринаров порядка 4,56 млрд тенге. А замыкает тройку лидеров Жамбылская область – 4,55 млрд тенге.

Алматы и Шымкент не отличились высокими показателями. Здесь ветеринарных услуг было оказано всего на 2,9 млрд тенге и 621,1 млн тенге соответственно.

Ветеринарные услуги. Инфографика: energyprom.kz

На фоне роста спроса заметно увеличились и оклады ветеринаров. В четвертом квартале 2022 года средняя номинальная зарплата одного работника составляла около 220 тыс. тенге. Это сразу на 35,9% больше, чем годом ранее, однако в реальном выражении (с учетом инфляции) рост заметно ниже – 13,6%.

Но все равно этот показатель значительно ниже общереспубликанского. Так, средняя зарплата по стране на тот момент составляла 338,7 тыс. тенге, то есть сразу на 53,9% больше, чем в среднем зарабатывали ветеринары.

Более того, в некоторых регионах оклады еще меньше. Так, например, самые низкие зарплаты были зафиксированы в Жамбылской области – всего 158,9 тыс. тенге. Недалеко ушел и Алматы – лишь 164,2 тыс. тенге.

Для сравнения, в Астане ветеринары в среднем получают около 363 тыс. тенге. Отличились также Актюбинская и Кызылординская области – 296,7 тыс. и 290,3 тыс. тенге соответственно.

Зарплаты ветеринаров в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Напомним, недавно стало известно, что средняя зарплата в Казахстане по итогам февраля достигла почти 350 тыс. тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2014510-kakie-zarplaty-poluchayut-veterinary-v-kazahstane/