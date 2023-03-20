По какой причине подсолнечное масло может подорожать в Казахстане

Подсолнечное масло и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане действуют ограничения на вывоз подсолнечника, которые должны привести к снижению цен на масло. Но возможен и обратный эффект, заявили в Национальной палате предпринимателей "Атамекен".

С февраля 2023 года при вывозе подсолнечника из Казахстана взимается пошлина в размере 20% (или 100 евро за тонну). В Министерстве сельского хозяйства РК считают, что такие ограничения помогут сдержать рост цен на подсолнечное масло.

Логика следующая: если продавать за границу сырье станет дорого, поставщики начнут продавать его отечественным перерабатывающим заводам. В конечном итоге такая ситуация приведет к снижению цен на готовый продукт. Другими словами, нерафинированное подсолнечное масло для казахстанцев станет дешевле.

Однако фермеры раскритиковали план министерства. Они считают, что ограничения приведут к срыву весенне-полевых работ, что повлечет уменьшение урожая, и как следствие, подсолнечное масло подорожает в текущем году.

Более того, ограничения на вывоз создали ситуацию с избытком сырья. Так, например, хранилища растениеводов в Западно-Казахстанской области перенасыщены подсолнечником.

"Свыше 15 тысяч тонн оказались никому не нужными, поскольку отечественные маслозаводы загружены сырьем, и имеющихся у них запасов хватит до конца года", – объясняют эксперты НПП "Атамекен".

Таким образом, введенные пошлины сильно ударили по казахстанскому экспорту и при этом никак не помогли отечественному производству подсолнечного масла.

"Нужно идти не путем сдерживания цен, а увеличивать количество площадей засевов, тем самым будут увеличиваться объемы продукции и рынок можно будет регулировать.

Если бы пошлины не было, тогда трейдеры забирали бы то, что маслозаводы не могут забрать. Маслозаводы загружены сырьем до конца года и ждут нового урожая, но фермеры не могут ждать", – заявил один из предпринимателей.

Напомним, подсолнечное масло в Казахстане растет в цене не первый год. Последний раз снижение цен фиксировалось лишь в 2017 году, а по итогам 2022 года подорожание составило 17,1%,

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2013589-po-kakoy-prichine-podsolnechnoe-maslo-mozhet-podorozhat-v-kazahstane/