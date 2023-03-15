Количество поставленных на учет авто сильно выросло в Казахстане

Автомобили. Иллюстративное фото: welcomia/Getty Images

В Казахстане заметно выросло количество легковых автомобилей, которые были поставлены на учет. О том, какие машины регистрировали казахстанцы в январе, рассказали в Бюро национальной статистики.

Всего за январь, по данным аналитиков, в стране было поставлено на учет 126,9 тыс. единиц автотранспорта, что на 27,3% больше, чем было в январе прошлого года. Это также является максимальным показателем за последний год.

Количество зарегистрированных авто. Инфографика: Бюро национальной статистики

Значительную часть зарегистрированных транспортных средств составили легковые автомобили – 116 611 единиц техники, что составляет 91,87% от общего количества поставленного на учет транспорта. Этот показатель сразу на 25,9% больше прошлогоднего.

Впрочем, несмотря на такой заметный прирост, значительная часть зарегистрированных "легковушек" не являются новыми автомобилями. Сразу 77 328 зарегистрированных машин старше 10 лет. Возраст еще 15 825 единиц техники – от 7 до 10 лет.

Поставленных на учет машин в возрасте от 3 до 7 лет оказалось лишь 6 896 единиц, а относительно новых, чей возраст не превышает 3 лет, было зарегистрировано только 16 562 единицы.

Какие авто регистрировали казахстанцы в январе. Инфографика: Бюро национальной статистики

Другими словами, несмотря на значительный рост зарегистрированных автомобилей, "обновления" автопарка в стране не произошло. Даже учитывая рекордные показатели в сфере автокредитования, основная масса казахстанцев по-прежнему использует, так называемый, "автохлам" – автомобили старше 10 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2012920-kolichestvo-postavlennyh-na-uchet-avtomobiley-silno-vyroslo-v-kazahstane/