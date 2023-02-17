Слухи о полном переводе казахстанцев на цифровые деньги опровергли эксперты

Смартфон и купюры тенге. Иллюстративное фото: amixstudio/Getty Images

В Казнете распространяется информация о том, что с 1 апреля всех казахстанцев якобы переведут на цифровые деньги. Почему этого не может произойти, рассказали эксперты проекта Stopfake.kz.

В Казахстане, как и во многих других странах мира, в данный момент разрабатывается проект цифровой валюты. В данный момент "цифровой тенге" успешно прошел вторую фазу испытаний, но до официального запуска ему еще далеко.

Впрочем, это не мешает любителям заговоров и конспирологам верить в то, что в скором времени у всех казахстанцев заберут "наличку".

В мессенджере WhatsApp начали распространяться сообщения о том, что с 1 апреля этого года всех без исключения переведут на цифровые деньги. В сообщении рассказывается, что будет создан некий «Слепой доверительный траст», участниками которого будут обязаны стать все граждане страны.

Как объясняют эксперты, все это неправда. Более того, эта рассылка – точная копия текста, который ранее распространялся среди российских пользователей.

Фейковое сообщение. Скриншот: stopfake.kz

Почему от наличных денег не откажутся

Даже после запуска "цифрового тенге" никто не будет отказываться от наличности. У казахстанцев просто появится возможность выбирать удобный вид оплаты: наличными деньгами, безналичными деньгами с банковского счета или же при помощи цифрового тенге.

Другими словами, никто никого не будет принудительно переводить на цифровую валюту. В этом просто нет никакого смысла.

Более того, даже в тех странах, в которых подавляющее большинство представителей бизнеса и простых граждан уже перешли на безналичный расчет, наличные деньги все равно никто не отменял и не запрещал.

Эксперты приводят в пример Швецию – страну, которая буквально является образцом безналичного общества. Даже там повсеместно работают банкоматы, и в любой момент можно снять наличные деньги.

Для примера также были приведены Финляндия, Норвегия и Новая Зеландия – по закону в этих странах 2% от всех платежей и вовсе должны совершаться наличными.

Эти примеры делают теорию о полном принудительном переходе на цифровые деньги совершенно несостоятельной. Тем более, учитывая, что в Казахстане проект цифрового тенге пока еще не завершен и не внедрен в эксплуатацию, а достаточно большое количество граждан по-прежнему пользуются наличными деньгами.

Следовательно, распространяемые в казнете сообщения о "запрете налички" являются ложными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2009870-sluhi-o-polnom-perevode-kazahstantsev-na-tsifrovye-dengi-oprovergli-eksperty/