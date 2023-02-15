Рекордную сумму потратили на покупки жители Казахстана в январе

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В январе текущего года жители Казахстана оставили в торговых предприятиях страны рекордное количество денег. Общий объем розничной торговли за месяц превысил 1 трлн тенге. О том, на что больше всего было потрачено средств, рассказали в Бюро национальной статистики.

В январе 2023 года жители и гости Казахстана оставили в точках розничной торговли порядка 1,059 трлн тенге – это на 45,6% больше, чем было потрачено в январе 2022 года (727,3 млрд тенге).

Примечателен этот факт тем, что в январе обычно происходит резкий спад – после праздников люди не спешат тратить свои деньги в магазинах. Поэтому текущий показатель можно назвать рекордом – впервые с начала ведения статистики объем розничной торговли в январе превысил 1 трлн тенге.

Объем розничной торговли в январе. Источник: Бюро национальной статистики

На что люди тратили деньги

Основной объем торговли пришелся на непродовольственные товары – они заняли 72,4% от общих трат казахстанцев, что составляет порядка 766,8 млрд тенге. В свою очередь на еду в январе пришлось всего 27,6% затрат – это всего 292,3 млрд тенге.

В основном казахстанцы покупали лекарства, моторное топливо, автомобили, трикотаж, одежду, автомобильные детали, хлебобулочные, мучные и сахаристые кондитерские изделия, компьютеры, косметику, туалетные принадлежности и электрические бытовые приборы.

Больше всего денег было потрачено в Алматы и Астане – 335,8 млрд и 128,8 млрд тенге соответственно. На третьем месте расположилась Карагандинская область – 89,3 млрд тенге. Восточно-Казахстанская область оказалась на четвертом месте с показателем в 66,1 млрд тенге.

Несмотря на значительный прирост объемов торговли в денежном отношении, в физическом объеме рост оказался менее значимым – всего 20,8%.

Индекс физического объема розничной торговли. Инфографика: Бюро национальной статистики

Что касается размерности торговых предприятий, то в основном жители страны закупались у представителей малого бизнеса – на их долю пришлось больше половины потраченных средств (592,4 млрд тенге), средний бизнес продал товаров на 151,2 млрд тенге, а крупный – 315,5 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2009441-zhiteli-kazahstana-potratili-na-pokupki-bolee-trilliona-tenge-v-yanvare/