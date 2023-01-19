В каких городах Казахстана самые дорогие апельсины, бананы и лимоны

Фрукты. Иллюстративное фото: pexels.com

В декабре прошлого года цены на апельсины в годовом выражении подорожали на 30,8%. Средняя цена по стране на данный фрукт составила 1004 тенге за килограмм, передает Бюро национальной статистики в своем официальном Telegram-канале.

Дороже чем в других регионах этот фрукт покупают в Семее (1 139 тенге за килограмм), Актау (1 133 тенге за килограмм) и Кунаеве (1 117 тенге за килограмм). В остальных регионах цена варьируется от 850 до 1000 тенге. А жители Петропавловска могут купить апельсины по 811 тенге за килограмм.

Между тем лимон подорожал за год на 7,4%. Его средняя цена составила 1 173 тенге за килограмм. Дороже всего лимоны стоят в Атырау – 1448 тенге за килограмм, а дешевле – в Туркестане – 953 тенге за килограмм.

В Бюро национальной статистики также проанализировали цены на бананы. По итогам декабря прошлого года цены на бананы в Казахстане выросли на 46,2%. Средняя цена по стране составила 878 тенге за килограмм. Самые дорогие бананы покупают жители Семея, где средняя цена на продукт зарегистрирована на уровне 1043 тенге. В то же время Павлодаре бананы можно приобрести по 720 тенге за килограмм.

Ранее аналитики рассказали, какие продукты питания сильнее всего подорожали в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2006025-v-kakih-gorodah-kazahstana-samye-dorogie-apelsiny-banany-i-limony/