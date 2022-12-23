Казахстанские абитуриенты смогут заранее узнать о наличии образовательных грантов

Студенты. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Казахстане изменили сроки распределения грантов между образовательными учреждениями. Теперь конкурс на размещение госзаказа стартует до начала нового календарного года. Для чего нужно это изменение, рассказали в Министерстве науки и высшего образования РК (МНВО РК).

Распределение государственных образовательных грантов в Казахстане, как правило, происходит летом. Так, например, перед текущим учебным годом (2022-2023 годы) государственный образовательный заказ на подготовку кадров с высшим образованием был опубликован 5 июля 2022 года.

Теперь подход к распределению грантов решили изменить. Как указали в пресс-центре МНВО РК, конкурс среди вузов на размещение госзаказа стартует 28 декабря 2022 года, то есть до начала нового календарного года.

Как считают в ведомстве, изменение сроков отвечает интересам образовательных организаций и будущих студентов.

Абитуриенты будут гораздо раньше проинформированы о том, каким вузам и по каким специальностям выделены гранты, что позволит им заранее определиться с выбором будущей профессии.

Вузы в свою очередь, благодаря более раннему проведению конкурса, смогут заранее организовать работу своих приемных комиссий.

При этом вице-министр науки и высшего образования Куаныш Ергалиев дал понять, что акцент будет сделан в первую очередь на приоритетные отрасли экономики: горно-металлургический комплекс, нефтегазовая отрасль, сельское хозяйство, транспорт и логистика, машиностроение, информационно-коммуникационные технологии, энергетика, туризм и строительство.

То есть гранты направят в первую очередь на те специальности, которые будут более востребованы в следующем году.

Госзаказ в вузах будет размещаться по всем уровням образования – бакалавриату, магистратуре и докторантуре.

Заявку на участие в конкурсе, анкету, информационную карту и предложения на размещение госзаказа высшие учебные заведения будут заполнять с 28 декабря 2022 года по 5 января 2023 года на сайте Национального центра тестирования.

Напомним, это не единственное изменение, которое коснулось образовательной сферы Казахстана. В текущем учебном году также было решено повысить стипендии для студентов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2002815-kazahstanskie-abiturienty-smogut-zaranee-uznat-o-nalichii-obrazovatelnyh-grantov/