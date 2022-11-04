Сколько денег казахстанцы тратят на сигареты

Сигареты. Иллюстративное фото: Getty Images/Amorn Pengmawong

Табачная продукция в Казахстане постоянно растет в цене. Но этот факт не влияет на спрос среди населения. Вместе с ценами растут и денежные расходы домохозяйств на сигареты. О том, как подорожали табачные изделия и сколько казахстанцы на них тратят, рассказали аналитики EnergyProm.

В текущем году наблюдается рост производства табачной продукции в стране. За январь-сентябрь в Казахстане произвели 13,5 млрд сигарет, папирос и других аналогичных изделий, что на 15% больше, чем было в прошлом году. В денежном выражении производство составило 206,5 млрд тенге.

Производство табачной продукции. Инфографика: energyprom.kz

Впрочем, несмотря на рост собственного производства, страна наращивает и импорт табачной продукции. По данным аналитиков в страну завезли 7,8 млрд сигарет и папирос – сразу в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Таким образом, отечественные табачные компании обеспечили спрос на сигареты и папиросы только на 60,1% (в прошлом году этот показатель был 77,9%).

Причем на этом фоне увеличились и объемы экспорта – из страны за январь-август 2022 года было вывезено 4,4 млрд табачных изделий, что в 3,8 раза больше, чем было в прошлом году.

Импорт табачной продукции растет. Инфографика: energyprom.kz

Вместе с ростом производства, а также объемов импорта и экспорта, в стране растут и цены на табачные изделия.

Ранее мы рассказывали о том, что государство намеренно повышает стоимость сигарет путем установления минимальной цены. Так, например, в 2021 году минимальная цена одной пачки с 20 сигаретами составляла 520 тенге, а в 2022 году уже 570 тенге. Причем эта планка продолжит расти и в следующем году.

Однако вместе с искусственным повышением цены растут и из-за других рыночных факторов. Таким образом, по итогам октября текущего года сигареты с фильтром подорожали на 16,4% за год.

Сильнее всего цены выросли в Восточно-Казахстанской области – сразу на 21,6% за год. Следом идут Акмолинская область (на 20,5%) и Алматы (на 19,3%).

Самый низкий прирост цен был зафиксирован в Алматинской области – всего на 11% за год.

Как подорожали сигареты в Казахстане. Инфографика: energyprom.kz

Повышение цен в теории должно понизить спрос на сигареты среди населения. Однако, как показывает статистика, финансовая нагрузка на казахстанцев только растет.

Так, по данным аналитиков, средние расходы домохозяйств на табачные изделия во втором квартале текущего года достигли 11,2 тыс. тенге – это на 9,8% больше, чем годом ранее.

Больше всего на сигареты тратят жители Северо-Казахстанской области - в среднем 19,5 тыс. тенге на одно домохозяйство. В тройку антилидеров также попали Павлодарская (18 тыс. тенге) и Восточно-Казахстанская (17,7 тыс. тенге) области.

Меньше всего на табачные изделия потратили жители Шымкента - всего 1,7 тыс. тенге в среднем на одно домохозяйство за квартал.

Сколько казахстанцы тратят на сигареты. Инфографика: energyprom.kz

Эксперты также отмечают и другую проблему – вейпы и электронные сигареты, популярность которых растет уже не первый год. Этот вопрос стал настолько острым, что в правительстве даже приняли решение ввести акцизы на эту продукцию.

Впрочем, как отмечают эксперты, рост цен не является эффективным инструментом борьбы. Повышение стоимости продукции приводит лишь к появлению контрафакта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1995754-skolko-deneg-kazahstantsy-tratyat-na-sigarety/