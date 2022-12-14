Ограничение цен на автогаз предложили продлить в Казахстане

Заправочная станция. Иллюстративное фото: pierrephoto/Getty Images

Стоимость газового топлива для автомобилей была зафиксирована в начале 2022 года. Теперь были внесены предложения о продлении этих мер. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Зимой 2022 года Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) приняло приказ об установлении предельных цен на автогаз, который должен был действовать 180 дней (до июня).

Однако затем его решили продлить до конца текущего года.

Этот документ ограничивал максимальную стоимость розничной цены сжиженного нефтяного газа на автогазозаправочных станциях в пределах 50-75 тенге за литр, в зависимости от региона.

Как сообщает портал Kolesa.kz, это же ведомство предложило вновь продлить срок ценовых ограничений.

Автогаз не подорожает

Согласно сообщению источника, соответствующий приказ уже был подготовлен в АЗРК. Планируется сохранить имеющиеся ограничения до 30 июня 2023 года.

"В условиях свободного ценообразования на розничном сегменте рынка сжиженного нефтяного газа (СНГ) имеются риски резкого повышения цен и, как следствие, возникновения социальной напряженности в обществе", – отметили в ведомстве.

Машинка и монеты. Иллюстративное фото: krisanapong detraphiphat/Getty Images

В итоге предельные цены на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа по регионам планируют оставить на текущих уровнях:

Астана – 70 тенге за литр ;

; Алматы – 65 тенге за литр ;

; Шымкент – 60 тенге за литр ;

; Актюбинская, Атырауская, Мангистауская области – 50-55 тенге за литр ;

; Акмолинская, Алматинская, Костанайская, Карагандинская, Павлодарская область, Северо-Казахстанская, Жетысуская и Улытауская области – 70-75 тенге за литр ;

; Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Туркестанская и Абайская области – 60-65 тенге за литр.

Однако, как сообщается в источнике, это вызвало некоторое недовольство среди торговцев газом. Они указывают, что им приходится работать в убыток из-за подорожания услуг по логистике и оптовых цен.

При этом отмечаются проблемы с наличием топлива в Алматы из-за разницы цен в самом мегаполисе (65 тенге) и в области (75 тенге), сообщают в Kolesa.kz.

Напомним, что ранее на дефицит автогаза пожаловались жители Тараза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2001393-ogranichenie-tsen-na-avtogaz-predlozhili-prodlit-v-kazahstane/