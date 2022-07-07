Новые предельные цены на автогаз установили в Казахстане

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Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Казахстана опубликовало новый приказ, в котором установлены новые предельные цены на автогаз. Приказ "О введении временного государственного ценового регулирования на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на автогазозаправочных станциях на территории Республики Казахстан" опубликован в ИПС "Параграф".

Приказом вводится временное государственное ценовое регулирование на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на АЗС на территории Казахстана.

Предельные цены на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки ТС на автогазозаправочных станциях варьируются от 50 до 75 тенге за литр, в зависимости от региона.

Предельные цены на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа по регионам:

Нур-Султан – 70 тенге за литр;

Алматы – 65 тенге за литр;

Шымкент 60 тенге за литр;

Актюбинская, Атырауская, Мангистауская области – 50-55 тенге за литр;

Акмолинская, Алматинская, Костанайская, Карагандинская, Павлодарская область, Северо-Казахстанская, Жетысуская и Улытауская области – 70-75 тенге за литр;

Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Туркестанская и Абайская области – 60-65 тенге за литр.

Настоящий приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования и действует до 1 января 2023 года.

В приказе подчеркивается, что временное государственное ценовое регулирование вводится в соответствии с положениями Предпринимательского кодекса РК.

Напомним, что в Министерстве энергетики также решили пересмотреть предельные цены на бензин марки АИ-92 и АИ-93.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1977342-novye-predelnye-tseny-na-avtogaz-ustanovili-v-kazahstane/