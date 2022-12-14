Средний казахстанец тратит на кредиты 4 тыс. тенге: причину низкой статистики объяснили аналитики

Деньги и калькулятор. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Расходы домохозяйства или отдельного человека состоят из различных категорий, среди которых обязательными являются платежи по займам. О том, сколько денег от дохода тратится на эти цели и почему показатели статистики оказались низкими, читайте в материале NUR.KZ.

Бюро национальной статистики опубликовало данные о структуре доходов и расходов населения за третий квартал 2022 года.

В нем учитывались денежные траты на продовольственные и непродовольственные товары, платные услуги, налоги, помощь родственникам и так далее. Отдельную строчку в данных занимают долги и кредиты.

Как выяснилось, показатели по этим статьям расходов оказались подозрительно низкими, что вызвало интерес аналитиков.

Расходы на кредиты по регионам

Согласно официальным данным, среди регионов Казахстана наибольшие расходы на долги и кредиты оказались у жителей трех областей:

Улытауской – на эти цели в июле-сентябре уходило 15,2% квартальных расходов на душу населения или 40 865 тенге , что равно 13 621 тенге в месяц;

, что равно в месяц; Актюбинской – в среднем 11,4% расходов или 26 339 тенге на человека за третий квартал ( 8 779 тенге в месяц);

на человека за третий квартал ( в месяц); Карагандинской – 10,6% всех расходов жителей в среднем или 32 947 тенге за квартал (10 982 тенге в месяц).

Расходы на кредиты и долги на душу населения в 3 квартале 2022 года. На основе данных: Бюро национальной статистики

Всего в среднем за июль-сентябрь казахстанцы тратили на долги и займы 5,4% от всех своих денежных расходов или 12 653 тенге на душу населения. Это 4 217 тенге в месяц на одного человека.

При этом среди регионов с наименьшими тратами на долги и кредиты оказались:

Алматы – в среднем на одного человека уходило 3 217 тенге за квартал ( 1 072 тенге в месяц);

за квартал ( в месяц); Шымкента – 1 629 тенге на займы ( 543 тенге в месяц);

на займы ( в месяц); Мангистауской области – тратили всего 191 тенге за квартал в среднем, или 64 тенге в месяц.

Однако такие результаты вызвали вопросы у аналитиков Telegram-канала Первого кредитного бюро Data Hub.

Почему данные оказались низкими

Указанные статистики не совпадают с новостями о том, что в Казахстане сложился высокий уровень закредитованности населения. Что может вызвать вопросы к прозрачности данных.

Однако дело в том, что такие ответы дали сами казахстанцы: данные формируются на основе выборочного исследования, в котором участвовали 11 787 респондентов за третий квартал.

"В итоге складывается парадоксальная ситуация: с одной стороны, со всех трибун в последнее время говорится о закредитованности населения. С другой, само население говорит о том, что кредиты – это незначительная часть расходов: в III кв. 2022г. на погашение кредитов и долгов уходит 5,4% всех трат.

Для сравнения: на молочную продукцию казахстанцы, исходя из тех же данных, приходится 5,1% трат, а на мясо – 17%. Что-то тут не сходится", – сообщают аналитики.

Напомним, что вопрос о наличии чрезмерно большого количества долгов был также поднят президентом страны. Так, ранее Касым-Жомарт Токаев анонсировал указ по заемщикам с просроченными кредитами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2001366-sredniy-kazahstanets-tratit-na-kredity-4-tys-tenge-prichinu-nizkoy-statistiki-obyasnili-analitiki/