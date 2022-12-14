Средний казахстанец тратит на кредиты 4 тыс. тенге: причину низкой статистики объяснили аналитики

Расходы домохозяйства или отдельного человека состоят из различных категорий, среди которых обязательными являются платежи по займам. О том, сколько денег от дохода тратится на эти цели и почему показатели статистики оказались низкими, читайте в материале NUR.KZ.
Бюро национальной статистики опубликовало данные о структуре доходов и расходов населения за третий квартал 2022 года.
В нем учитывались денежные траты на продовольственные и непродовольственные товары, платные услуги, налоги, помощь родственникам и так далее. Отдельную строчку в данных занимают долги и кредиты.
Как выяснилось, показатели по этим статьям расходов оказались подозрительно низкими, что вызвало интерес аналитиков.
Расходы на кредиты по регионам
Согласно официальным данным, среди регионов Казахстана наибольшие расходы на долги и кредиты оказались у жителей трех областей:
- Улытауской – на эти цели в июле-сентябре уходило 15,2% квартальных расходов на душу населения или 40 865 тенге, что равно 13 621 тенге в месяц;
- Актюбинской – в среднем 11,4% расходов или 26 339 тенге на человека за третий квартал (8 779 тенге в месяц);
- Карагандинской – 10,6% всех расходов жителей в среднем или 32 947 тенге за квартал (10 982 тенге в месяц).
Всего в среднем за июль-сентябрь казахстанцы тратили на долги и займы 5,4% от всех своих денежных расходов или 12 653 тенге на душу населения. Это 4 217 тенге в месяц на одного человека.
При этом среди регионов с наименьшими тратами на долги и кредиты оказались:
- Алматы – в среднем на одного человека уходило 3 217 тенге за квартал (1 072 тенге в месяц);
- Шымкента – 1 629 тенге на займы (543 тенге в месяц);
- Мангистауской области – тратили всего 191 тенге за квартал в среднем, или 64 тенге в месяц.
Однако такие результаты вызвали вопросы у аналитиков Telegram-канала Первого кредитного бюро Data Hub.
Почему данные оказались низкими
Указанные статистики не совпадают с новостями о том, что в Казахстане сложился высокий уровень закредитованности населения. Что может вызвать вопросы к прозрачности данных.
Однако дело в том, что такие ответы дали сами казахстанцы: данные формируются на основе выборочного исследования, в котором участвовали 11 787 респондентов за третий квартал.
"В итоге складывается парадоксальная ситуация: с одной стороны, со всех трибун в последнее время говорится о закредитованности населения. С другой, само население говорит о том, что кредиты – это незначительная часть расходов: в III кв. 2022г. на погашение кредитов и долгов уходит 5,4% всех трат.
Для сравнения: на молочную продукцию казахстанцы, исходя из тех же данных, приходится 5,1% трат, а на мясо – 17%. Что-то тут не сходится", – сообщают аналитики.
Напомним, что вопрос о наличии чрезмерно большого количества долгов был также поднят президентом страны. Так, ранее Касым-Жомарт Токаев анонсировал указ по заемщикам с просроченными кредитами.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2001366-sredniy-kazahstanets-tratit-na-kredity-4-tys-tenge-prichinu-nizkoy-statistiki-obyasnili-analitiki/