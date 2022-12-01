Должников стало в разы больше из-за микрокредитов, считают аналитики

Мужчина. Иллюстративное фото: freepik.com/gpointstudio

Рынок микрокредитования предлагает казахстанцам займы на небольшие суммы и сроки. Однако из-за быстрого одобрения заявок они могли стать причиной роста долгов в Казахстане. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Микрокредиты являются одним из видов финансовых инструментов, которые наиболее доступны казахстанцам.

Из-за своих отличительных особенностей ими могли легко воспользоваться многие граждане. Однако эти же причины в итоге могли привести к тому, что заемщики сталкивались с серьезными долгами при просрочке платежей.

Так, ранее сообщалось, что на 1 сентября 2022 года 1,34 млн человек имели беззалоговые кредиты в микрофинансовых организациях на сумму 416 млрд тенге. При этом за восемь месяцев текущего года доля микрозаймов с просрочкой свыше 90 дней выросла на 18,8% и составила 71,3 млрд тенге.

Как отмечают аналитики Telegram-канала Finance.kz, рост количества должников в Казахстане оказался многократным.

Монеты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Почему долги растут

Онлайн-микрокредит является беззалоговым займом, который обычно выдается на короткий срок до 45 дней и в размере до 50 МРП (153 150 тенге на 2022 год). Номинальная ставка вознаграждения по таким займам может составить до 25% на весь срок.

При таком проценте годовая ставка может оказаться намного больше максимально установленных 56% для банковских займов. То есть они могут создать серьезную нагрузку для заемщика.

В результате подобные условия и доступность финансового инструмента могли привести к тому, что все больше заемщиков оказывались в долгах. Это отражается и в данных по количеству граждан с проблемными кредитами.

"На октябрь 2021 года количество проблемных заемщиков составляло 380 тысяч человек, и с октября 2019 года, то есть всего за два года, этот показатель вырос в 6,3 раза.

На июль 2022 года количество проблемных займов еще раз практически удвоилось и составляло уже 602 тысячи человек, это больше, чем в Казахстане (имеется - примечание редактора) частных инвесторов", – отмечают аналитики Finance.kz.

Ноутбук. Иллюстративное фото: freepik.com

Какие меры планируют предпринять

Свои опасения о росте микрозаймов ранее озвучили и в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка РК.

"Дополнительно мы увидели, что сильно перегрелся сектор онлайн-микрокредитования.

Возможно, придется полностью даже исключать (онлайн-микрокредиты - примечание редактора) из тех доступных финансовых инструментов, которые есть для населения", – сообщала на X Конгрессе финансистов РК глава финансового регулятора Мадина Абылкасымова.

Напомним, что ранее уже сообщалось о том, что некоторым казахстанцам спишут долги по микрокредитам. До конца года планируется урегулировать проблемные задолженности 567 тыс. неплатежеспособных заемщиков, которым нужно обратиться в МФО самостоятельно.

А летом предлагалось снизить максимальную ставку по микрозаймам с текущих 25% до 5,5%. Подобные меры могут помочь не допустить попадания казахстанцев в долговые ямы.

Также напомним, что в АРРФР опровергли информацию о кредитной амнистии и списании всех видов займов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1999514-dolzhnikov-stalo-v-razy-bolshe-iz-za-mikrokreditov-schitayut-analitiki/