Виз для "цифровых кочевников" становится больше в Юго-Восточной Азии

Удаленка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Одна за другой страны Юго-Восточной Азии предлагают высокооплачиваемым фрилансерам и удаленным работникам выгодные визы для долгосрочного проживания. Никогда проживание в другой стране не было таким комфортным, как в этот исторический период. При условии, если у вас есть деньги, передает Bloomberg.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Правительства стран Юго-Восточной Азии презентуют визы, ориентированные на "цифровых кочевников", людей, которые работают в диджитал-среде в удаленном формате. Первой о внедрении подобных виз заговорила Индонезия в 2021 году. В начале 2022 года Камбоджа также внедрила такие программы. А в последние недели о визах для фрилансеров заговорили в Малайзии, Сингапуре и Таиланде.

"Малайзия наблюдает за тем, что делает Таиланд. И наоборот. Каждая страна хочет внедрить более выгодные предложения, поэтому разнообразие виз будет только расти. Не удивлюсь, если в ближайшее время Индонезия объявит о еще более выгодном предложении. То же самое могут сделать и Филиппины", — говорит Филипп Мэй, главный исполнительный директор консалтинговой компании EC Holdings из Сингапура.

Большинство этих виз направлено на то, чтобы иностранцы могли не только жить в стране, но и учиться, работать и вести бизнес. Кроме того, они ограждают обладателей виз от главной "головной боли" транснационального образа жизни, двойного налогообложения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1988879-viz-dlya-tsifrovyh-kochevnikov-stanovitsya-bolshe-v-yugo-vostochnoy-azii/