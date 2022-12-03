Втрое выросла выручка от кинопроката в Казахстане, но это все еще меньше, чем до пандемии

Кинотеатр. Иллюстративное фото: pexels.com

За год выручка казахстанских кинотеатров выросла втрое. Однако это все еще заметно хуже допандемийных показателей, заявляют специалисты Data Hub – проекта "Первого кредитного бюро".

Аналитики, ссылаясь на данные Бюро нацстатистики, пишут, что по итогам девяти месяцев 2022 года объем оказанных услуг по показу фильмов в Казахстане превысил 14,5 млрд тенге. Это в 3,1 раза больше, чем в январе-сентябре 2021-го (около 4,7 млрд тенге).

Однако в 2018 и 2019 годах прокат все еще приносил больше – 16,3 млрд и почти 16 млрд тенге соответственно. И это при том, что до пандемии билеты были дешевле.

"Тогда за одного платили в среднем чуть более 1200 тенге. Сейчас – по 1800 тенге. Только за 10 месяцев 2022 года цена на билеты выросла на 11,4%", – говорят в Data Hub.

Дороже всего поход в кино обходится жителям Атырау (2683 тенге) и Шымкента (2637 тенге). Самые дешевые билеты, по тем же данным, в Семее (1200 тенге) и Таразе (1243 тенге).

Объем оказанных услуг по показу фильмов по итогам квартала. Инфографика: t.me/DataHub_FCBK

Важно отметить, что стоимость билета на один и тот же фильм может сильно отличаться не только от региона к региону, но и в зависимости от сети кинотеатров. Ранее на эту тему мы проводили собственное исследование и выяснили, что иногда разница в цене даже может покрыть стоимость еще одного билета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2000021-vtroe-vyrosla-vyruchka-ot-kinoprokata-v-kazahstane-no-eto-vse-esche-menshe-chem-do-pandemii/