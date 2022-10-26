Токаев: В Казахстане будет принят закон о банкротстве физических лиц

Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

Касым-Жомарт Токаев в республиканском общественном штабе заявил о планах принятия закона о банкротстве физических лиц, слова президента приводятся в официальном Telegram-канале Toqaev2022.

Токаев заявил, что предлагает внедрить в Казахстане систему страхования от безработицы.

"С 2024 года начнем реализацию новой масштабной инициативы "Нацфонд – детям". Обеспечим ежегодное перечисление в общественный фонд "Қазақстан халқына" не менее 7% от чистого дохода фонда "Самрук-Қазына". Все эти меры станут прямым отражением справедливой социальной политики государства.

Будет усилена система поддержки временно нетрудоустроенных граждан. Мы внедрим систему страхования от безработицы, а размеры социальных выплат по потере работы увеличим до 45% от дохода", - заявил он.

Также Токаев заявил о предложении закона о банкротстве физлиц.

"Будет принят закон "О банкротстве физических лиц", который позволит закредитованным гражданам освободиться от чрезмерной долговой нагрузки. Сейчас думаем и о других мерах в этом направлении", - заявил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1994369-tokaev-v-kazahstane-budet-prinyat-zakon-o-bankrotstve-fizicheskih-lits/