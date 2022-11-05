Моющие средства заметно подорожали в Казахстане с начала года

Моющее средство. Иллюстративное фото: pexels.com

В Казахстане с начала текущего года заметно подорожали моющие и чистящие средства. Особенно сильно подскочила стоимость хозяйственного мыла, утверждают эксперты Telegram-канала DATA HUB Powered by FCBK.

За весь прошлый год средства для мытья посуды выросли в цене на 4,9%. А за 10 месяцев текущего года – на 36,6%. И это, как отмечается, более чем в два раза выше темпов инфляции.

К примеру, в октябре моющие средства бренда Fairy подорожали на 7%, чего раньше не наблюдалось.

"Или стиральный порошок: +5,1% в цене за октябрь и +29,6% – с начала года. В сентябре рост, к слову, был еще сильнее – 5,4%.

Дорожает и мыло. Сильно дорожает: детское – на 46,5% с начала года (+5,3% за октябрь); туалетное – на 44,8% (+1,8%); хозяйственное – вовсе на 77,1% (+5,4%). Вы могли не заметить, но ничто в Казахстане в 2022 году не растет в цене так быстро, как хозяйственное мыло – темпы в 4,5 раз выше темпов инфляции!" — пишут эксперты.

При этом по итогам восьми первых месяцев 2022 года в стране произвели восемь тысяч тонн моющих средств, а отправлено на экспорт за рубеж – 9,8 тыс. тонн. Импортировано было 78,5 тыс. тонн.

"Причем производство по сравнению с январем-августом 2021 года упало на 9,8%, а экспорт вырос на 31%. То есть собственные производители на ценообразование на местном рынке практически не влияют – все диктует импорт", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что стоимость сыра в Казахстане увеличилась на треть в 2022 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1995852-moyuschie-sredstva-zametno-podorozhali-v-kazahstane-s-nachala-goda/