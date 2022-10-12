Правительство Австралии заявило об устойчивости своей экономики

Австралия. Иллюстративное фото: Prasit photo/Getty Images

Правительство Австралии заявило, что страна может избежать рецессии, даже в условиях ослабления мировой экономики. Этому поможет сильная внутренняя экономика, которая защитит граждан от растущих международных рисков, передает Bloomberg.

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Выступая во время ежегодной встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка, федеральный казначей Австралии Джим Чалмерс объявил, что экономика страны в настоящее время находится в хорошем состоянии. Настолько хорошем, что способна пережить спад мировой экономики, спровоцированный высокими ценами на сырьевые товары.

"Мы совсем не опасаемся, что экономика Австралии может просесть. Однако мировая экономика сейчас находится в очень опасной ситуации", — заявил казначей.

Чалмерс сказал, что новый финансовый план страны будет направлен на то, чтобы облегчить влияние глобальной инфляции на население. Кроме того, будут выделены инвестиции для налаживания цепочек поставок. Также правительство уделит внимание мерам, направленным на обучение населения навыкам, которые помогут им справиться с ценовым давлением.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1992082-pravitelstvo-avstralii-zayavilo-ob-ustoychivosti-svoey-ekonomiki/