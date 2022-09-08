Казахстан отличился дороговизной обучения в международных начальных школах

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В рейтинге стран по стоимости обучения в международных начальных школах Казахстан оказался в середине. Сколько стоит год обучения в таком учебном заведении в разных странах мира, узнали журналисты NUR.KZ.

Дать своему ребенку образование в международной начальной школе может позволить себе не каждая казахстанская семья. Как отмечают аналитики Ranking.kz, за один год обучения придется заплатить порядка 5,6 тыс. американских долларов.

С такой ценой Казахстан в рейтинге стран по самой высокой стоимости обучения в международной начальной школе на 2 сентября текущего года оказался на 58 месте среди 106 участников.

Среди стран СНГ дороже чем в Казахстане такое образование стоит только в России (37 место) и Беларуси (46 место). Там год обучения будет стоить около 7,3 тыс. и 6,9 тыс. долларов соответственно.

Другие страны на постсоветском пространстве показали цены ниже казахстанских:

Узбекистан – 5,3 тыс. долларов (64 место);

(64 место); Азербайджан – 5,1 тыс. долларов (68 место);

(68 место); Армения – 4,7 тыс. долларо в (72 место);

в (72 место); Украина – 3,8 тыс. долларов (82 место);

(82 место); Молдова – 3,3 тыс. долларов (86 место).

На первом месте в рейтинге оказалась Швейцария – год обучения в международных начальных школах там будет стоить около 27,6 тыс. долларов. Второе и третье место заняли Сингапур и Китай – 23,3 тыс. и 22 тыс. долларов соответственно.

Самое дешевое образование в Бангладеше (104 место и 1,3 тыс. долларов), Пакистане (105 место и 988 долларов) и Шри-Ланке (106 место 487 доллара).

Инфографика: ranking.kz

Как долго нужно копить на образование в международной начальной школе

Казахстан оказался в середине этого рейтинга, но как обстоят дела, если сравнивать стоимость и средние зарплаты по стране?

Ранее мы рассказывали о том, что в рейтинге заработных плат Казахстан оказался на 28 месте с конца – в среднем, наши граждане получают «чистыми» около 409 долларов в месяц.

Если соотнести стоимость обучения и среднюю зарплату, то получится, что среднестатистическому жителю страны нужно будет копить на год обучения больше 13 месяцев. Это при условии, что никаких других затрат не будет.

В то же время гражданину Швейцарии всю сумму получится накопить всего за четыре с половиной месяца.

Жителю России, в которой стоимость обучения превышает казахстанскую почти на две тысячи долларов, придется копить чуть больше восьми месяцев.

А гражданин Шри-Ланки, у которого зарплата в несколько раз ниже, чем у среднестатистического казахстанца (всего около 145 долларов), накопит на обучение за три с половиной месяца.

Таким образом, можно сказать, что стоимость обучения в международной начальной школе в Казахстане в соотношении к средним зарплатам выходит дороже чем у лидера и «аутсайдера» рейтинга – Швейцарии и Шри-Ланки.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1986739-kazahstan-otlichilsya-dorogoviznoy-obucheniya-v-mezhdunarodnyh-nachalnyh-shkolah/