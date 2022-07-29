Какие банкноты чаще всего подделывают в Казахстане, рассказали в Нацбанке

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Изготовление и сбыт поддельных денег – тяжкое преступление, за которое положено уголовное наказание. Однако это не останавливает мошенников, которые все равно пытаются нажиться на распространении фальшивых тенге. Сколько было выявлено за первую половину 2022 года поддельных денежных знаков, рассказали в Национальном банке РК.

За весь прошлый 2021 год в стране было выявлено 519 поддельных денежных знаков (513 банкнот и 6 монет) на общую сумму 1 577 400 тенге. За изготовление и распространение фальшивых денег в Казахстане предусмотрено суровое уголовное наказание, однако это не останавливает преступников, которые все равно пытаются обмануть систему.

За первое полугодие 2022 года специалистами банков было выявлено 139 поддельных денежных знаков (136 банкнот и 3 монеты) на общую сумму 408 150 тенге. Это на 41% меньше, чем было обнаружено за первые шесть месяцев 2021 года – тогда было выявлено 340 поддельных знаков.

Какие номиналы тенге чаще всего пытаются подделать

Как сообщают специалисты, чаще всего подделывались банкноты номиналом 2 000 тенге. За первую половину текущего года было выявлено 97 штук, что составило 70% от общего объема обнаруженных фальшивых тенге.

Далее по популярности у фальшивомонетчиков идут тенге номиналом 5 000 тенге. Таких за аналогичный период было выявлено 15 штук (11% от всего объема). Тенге номиналом 10 000 тенге было обнаружено 10 штук (7%). Остальные 9% фальшивых тенге пришлись на купюры других номиналов.

В каком регионе чаще всего выявляли фальшивые деньги

Наибольшее количество поддельных банкнот было выявлено в Алматы – 68 штук. Это больше половины (51%) от общего количества фальшивых тенге. Следом идет Восточно-Казахстанская область – там было обнаружено 29 штук за полгода. Замыкает тройку антилидеров столица Казахстана, где было выявлено 16 фальшивых банкнот.

Как самостоятельно выявить фальшивые деньги

Фальшивые деньги иногда могут отличаться хорошим качеством, но это не значит, что обнаружить поддельные тенге самостоятельно не представляется возможным.

Специалисты напомнили, что есть несколько простых правил, которые помогут определить фальшивые банкноты от настоящих:

на настоящих банкнотах есть специальная печать, которая создает рельеф ;

; на банкнотах имеются специальные метки для людей с ослабленным зрением в виде выпуклых высокорельефных элементов, которые хорошо различимы на ощупь;

цвет банкноты должен быть четким и контрастным, а если просмотреть деньги на просвет, можно разглядеть водяной знак и цифровое изображение номинал а;

а; у банкнот есть сплошная магнитная ныряющая нить, которая выходит на поверхность банкноты в виде пунктиров с надписями. Они четко просматриваются на проходящем свете как одна сплошная нить с надписями;

на банкнотах номиналом 1000, 2000, 5000, 10000 и 20000 тенге имеются изображения в виде рисунка, нанесенные цветопеременной краской. При изменении угла наклона банкноты цвет изображений меняется от зеленого до золотого.

Эти нехитрые действия займут всего несколько минут, зато помогут обезопасить себя от фальшивых денег.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1980847-kakie-banknoty-chasche-vsego-poddelyvayut-v-kazahstane-rasskazali-v-natsbanke/