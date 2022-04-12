Запрет на вывоз топлива из Казахстана хотят продлить еще на полгода

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О возможном продлении запрета на вывоз топлива на автотранспорте за пределы Казахстана заявили в Министерстве энергетики на заседании правительства, передает корреспондент NUR.KZ.

"На сегодня действует совместный приказ министерств энергетики, финансов и Комитета национальной безопасности, в рамках которого введен запрет на вывоз бензина, дизельного топлива и других отдельных видов нефтепродуктов автомобильным транспортом за пределы страны, и прорабатывается вопрос о продлении еще на 6 месяцев", - заявил министр энергетики Болат Акчулаков.

Напомним, о возможном продлении запрета на вывоз топлива из Казахстана заявлялось и ранее, но без конкретных сроков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1964595-zapret-na-vyvoz-topliva-iz-kazahstana-hotyat-prodlit-esche-na-polgoda/