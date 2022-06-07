Тенге немного укрепился по отношению к доллару

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

По данным дневных торгов курс доллара по отношению к тенге упал чуть больше чем на 2 тенге. Такие данные приводятся на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

По итогам последних торгов средневзвешенный курс доллара составил 429,41 тенге. Таким образом, стоимость американской валюты упала на 2,37 тенге.

Согласно информации на странице обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара сейчас осуществляется по курсу:

Нур-Султан: покупка – 426,5-431 тенге, продажа – 432,5-437 тенге;

покупка – 426,5-431 тенге, продажа – 432,5-437 тенге; Алматы: покупка – 426,5-431 тенге, продажа – 432,5-437 тенге.

Также, по данным с сайта Kurs.kz, в Казахстане обменные пункты продают и покупают американскую валюту по следующим ценам:

Нур-Султан: покупка – 428-430,7 тенге, продажа – 431,5-433 тенге;

покупка – 428-430,7 тенге, продажа – 431,5-433 тенге; Алматы: покупка – 430-432 тенге, продажа – 435-436,5 тенге.

Напомним, что по данным на пятницу, 3 июня, курс доллара составлял 431,95 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1973015-tenge-nemnogo-ukrepilsya-po-otnosheniyu-k-dollaru/