Рекордную инфляцию в Еврозоне предсказали эксперты

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Инфляция в Еврозоне достигла рекордного значения из-за роста цен на продукты и энергоносители. Согласно предварительным данным, инфляция за месяц достигла 8,1%. Это больше рекордно высокого уровня в 7,4%, достигнутого в апреле, передает CNBC.

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Предварительные данные Европейского статистического управления говорят о том, что инфляция превзошла ожидания аналитиков, предсказывавших 7,8% роста. Такой прогноз управление сделало после того, как получило данные об инфляции в крупных странах Евросоюза. Так, в Германии инфляция достигла 8%, что также превышает ожидания аналитиков. Во Франции инфляция достигла 5,8%, перешагнув апрельский рекорд в 5,4%.

Рекордные показатели инфляции в Еврозоне вызваны стремительным ростом цен на энергоносители и продукты питания. Рост цен в последние месяцы усугубился войной в Украине, поскольку экспорт оказался заблокирован, а страны Запада изо всех сил пытаются уменьшить свою зависимость от российского газа. Главный экономист Goldman Sachs Яри Стэн заявил, что инфляционное давление в Европе усилилось, однако ситуация все еще не так критична, как в США и Великобритании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1971988-rekordnuyu-inflyatsiyu-v-evrozone-predskazali-eksperty/