Курс тенге к доллару немного вырос по итогам торгов

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По итогам дневных торгов курс доллара продолжил падение по отношению к тенге и установился на уровне 415,62 тенге за единицу. Об этом сообщается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

Отметим, что после вчерашнего укрепления курс тенге к доллару составлял 416,79 тенге за единицу. Разница с нынешним курсом составила 1,67 тенге.

За последний месяц доллар упал в общей сложности на 33,32 тенге.

Согласно информации на странице обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара теперь осуществляется по следующему курсу:

Нур-Султан: покупка – 412 тенге, продажа – 418-420 тенге;

покупка – тенге, продажа – тенге; Алматы: покупка – 412-416 тенге, продажа – 418-422 тенге.

Также, по данным с сайта Kurs.kz, в Казахстане обменные пункты продают и покупают американскую валюту по следующим ценам:

Нур-Султан: покупка – 412-415,5 тенге, продажа – 416,8-421 тенге;

покупка – тенге, продажа – тенге; Алматы: покупка – 412-415,5 тенге, продажа – 419-421 тенге.

Напомним, сегодня глава Миннацэкономики Алибек Куантыров прокомментировал укрепление тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1971004-kurs-tenge-k-dollaru-vyros-esche-na-167-tenge-po-itogam-torgov-na-kase/