Курс доллара обвалился еще на 7,5 тенге на KASE

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

По итогам прошедших торгов на Казахстанской фондовой бирже стоимость доллара составила чуть меньше 417 тенге за единицу. Такие данные приводятся на официальном сайте KASE.

На данный момент средневзвешенный курс доллара в Казахстане составляет 416,91 тенге. С момента последних торгов стоимость "американца" упала на 7,56 тенге.

При этом, перед выходными, 20 мая, доллар подешевел более чем на 6 тенге и составил 425,02 тенге.

Таким образом, согласно информации на странице обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара теперь осуществляется по следующему курсу:

Нур-Султан: покупка – 414-415 тенге , продажа – 422-425 тенге ;

покупка – , продажа – ; Алматы: покупка – 414-418 тенге, продажа – 422-425 тенге.

Также, по данным с сайта Kurs.kz, в Казахстане обменные пункты продают и покупают американскую валюту по следующим ценам:

Нур-Султан: покупка – 413-417 тенге , продажа – 418,4-421 тенге ;

покупка – , продажа – ; Алматы: покупка – 414,5-418 тенге, продажа – 421-424 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1970802-kurs-dollara-obvalilsya-esche-na-75-tenge-na-kase/