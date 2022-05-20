Доллар подешевел более чем на 6 тенге на бирже

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже сегодня, 20 мая, американская валюта резко подешевела. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте KASE.

Средневзвешенный курс доллара составил 425,02 тенге, снизившись за сутки на 6,39 тенге. Вчера "американец" на бирже стоил 431,41 тенге.

Как сообщается на странице обменного курса на NUR.KZ, в банках второго уровня сейчас покупка и продажа доллара осуществляется по следующему курсу:

Нур-Султан: покупка – 419-421,5 тенге, продажа – 429-433 тенге;

Алматы: покупка – 419-427,5 тенге, продажа – 429-433 тенге.

По информации портала Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллары покупаются в среднем за 424-428 тенге, а продаются – за 431,5-434 тенге.

В обменниках Нур-Султана курс продажи составляет 429-431 тенге, а покупки – 424-428 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1970314-dollar-podeshevel-na-6-tenge-na-birzhe/