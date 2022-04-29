Тенге немного укрепился к доллару на торгах

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

По итогам последних торгов стоимость американской валюты вновь упала, и теперь официальный курс доллара составляет 446 тенге. Такие данные приводятся на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

Средневзвешенный курс доллара составил 446,38 тенге за единицу. Таким образом, "американец" просел еще на 1,26 тенге.

Напомним, что вчера курс доллара составил 447,67 тенге, снизившись на 1,43 тенге за день.

Так, согласно информации на странице обменного курса на NUR.KZ, в банках второго уровня страны теперь покупка и продажа доллара осуществляется по следующему курсу:

Нур-Султан: покупка – 440-443 тенге, продажа – 449-450 тенге;

Алматы: покупка – 440-446 тенге, продажа – 449-451,5 тенге.

Также, по данным портала Kurs.kz, в обменных пунктах столицы доллары можно купить в среднем за 442-447 тенге, а продать – за 447,5-449 тенге. В алматинских же обменниках курс продажи составляет 450-452 тенге, а покупки – 440-447 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1967492-tenge-nemnogo-ukrepilsya-k-dollaru-na-torgah/