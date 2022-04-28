Доллар вновь подешевел на бирже

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Доллар подешевел на Казахстанской фондовой бирже в четверг, 28 апреля. Об этом свидетельствуют данные вечерних торгов на официальном сайте KASE.

Средневзвешенный курс американской валюты составил 447,67 тенге, снизившись на 1,43 тенге за день.

Согласно информации на странице обменного курса на NUR.KZ, в банках второго уровня страны покупка и продажа доллара осуществляется по следующему курсу:

Нур-Султан: покупка – 443-444 тенге, продажа – 450-453 тенге;

Алматы: покупка – 443-450 тенге, продажа – 450-453 тенге.

Кроме того, по данным портала Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллары продают по 451,5-454 тенге, покупают – по 445-418 тенге.

В столичных обменниках курс продажи составляет 450-452 тенге, а покупки – 445-448,5 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1967285-dollar-vnov-podeshevel-na-birzhe/