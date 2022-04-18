Доллар подешевел на пять тенге по итогам вечерних торгов

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

По итогам вечерних торгов тенге показал резкое укрепление к доллару: "американец" стал стоить сразу на 5 тенге меньше. Об этом сообщается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

Так, доллар подешевел до 449,3 тенге за единицу, тогда как ранее стоил 454,45 тенге. Разница между старым и новым курсом нацвалюты составила сразу 5,15 тенге.

Отметим, что за последний месяц доллар подешевел уже на 45,97 тенге.

Согласно информации на странице обменного курса на NUR.KZ, в банках второго уровня и обменниках страны обмен доллара осуществляется по следующим курсам:

Нур-Султан: покупка – 440-448 тенге, продажа – 450-454 тенге;

покупка – тенге, продажа – тенге; Алматы: покупка – 440-450 тенге, продажа – 450-458 тенге;

покупка – тенге, продажа – тенге; Шымкент: покупка – 440-448 тенге, продажа – 450-454 тенге.

Кроме того, по данным портала kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллары продают в среднем за 452,86 тенге, а покупают – за 444,95 тенге.

В обменниках Нур-Султана курс продажи составляет 452,47 тенге, а покупки – 447,44 тенге.

В Шымкенте доллар в среднем продается за 452,92 тенге, а покупается – за 448 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1965609-dollar-podeshevel-na-pyat-tenge-po-itogam-vechernih-torgov/