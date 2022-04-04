Министр сельского хозяйства прокомментировал рост цен на овощи в Казахстане

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Глава Министерства сельского хозяйства Ербол Карашукеев в кулуарах мажилиса ответил на вопрос о росте цен на овощи. Он сообщил, что цены на эту категорию продуктов обусловлены сезонным фактором, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сезонный фактор имеет место. Если вы статистику смотрели, действительно, у нас по ряду товаров в целом инфляция составляет 12% – по социально значимым продуктам питания.

Это связано с тем, что приближается межсезонье, когда все запасы, которые у нас были с прошлого года, которые мы копили и в стабфондах, они будут заканчиваться", – рассказал министр.

Между тем, по его словам, в ближайшее время будет поставка свежей продукции.

"Скоро у нас и капуста начнется, из Узбекистана придет картофель, и свой будет уже в июне. По огурцам и помидорам в этом году ситуация противоположная – наоборот, дешевая продукция заходит из Узбекистана, Туркменистана.

Если вы возьмете статистику и посмотрите среднегодовые данные, у нас из года в год идет рост (цен – прим. ред.). В этом году рост не такой большой, у нас есть запасы основных продуктов питания – их достаточно для того, чтобы покрыть внутреннюю потребность. Поэтому никакого ажиотажа не должно быть", – заверил глава МСХ.

Напомним, ранее министр рассказал о том, что замечает рост цен на продукты в целом, но сам не ходит по магазинам за покупками, позволяя заниматься этим своей супруге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1963403-ministr-selskogo-hozyaystva-prokommentiroval-rost-tsen-na-ovoschi-v-kazahstane/