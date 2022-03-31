Поток денег в Казахстан сократился в 2022 году

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Международные денежные переводы между физическими лицами занимают немалую долю от общих денежных потоков между государствами. О том, сколько денег было переведено казахстанцам из зарубежья, читайте в материале NUR.KZ.

Для отправки денег за границу или в Казахстан могут использоваться различные системы денежных переводов.

При этом в страну обычно поступают большие объемы денег. Но в последние несколько лет статистика переводов сокращается. Об этом сообщает аналитический портал FinProm.kz.

Например, в январе 2019 года из других стран в Казахстан было отправлено 28,7 млрд тенге, включая валютные переводы. А в 2020 году эта сумма составила уже 22,4 млрд тенге.

Переводы в январе 2021 года снизились до 19,6 млрд тенге. А в текущем году показатель сократился еще на 30,5% и составил 13,6 млрд тенге.

Ежегодная статистика денежных переводов в Казахстан за январь. Источник: finprom.kz

Сколько и какую валюту получают казахстанцы

Большая часть денег, получаемых казахстанцами, отправляется в виде долларов США – 63,9% от всего объема переводов в январе 2022 года.

При этом в среднем один казахстанец получал около 758 долларов США. Год назад эта сумма достигала 780 долларов США.

На втором месте переводы в тенге – 25% от общего объема. А средний чек, получаемый казахстанцами, вырос за год со 127,7 тыс. до 190,9 тыс. тенге.

Показатели денежных переводов по видам валюты и среднему чеку. Источник: finprom.kz

Третье место по популярности заняли рубли – 6,1%, при этом доля российской валюты снижается третий год подряд. Но в то же время размер средних денежных отправлений за год вырос с 22,5 тыс. до 23,6 тыс. рублей.

А на евро пришлось лишь 4,9% денежных переводов при среднем чеке в 400 евро. В январе 2021 года эта сумма была выше – 436 евро в среднем.

Откуда поступают деньги

Несмотря на превалирующую долю долларовых переводов, большая часть денег поступала не из США, а из Узбекистана – в эквиваленте 2,5 млрд тенге.

Второе и третье место заняли Южная Корея и США, откуда казахстанцам поступило 2,1 млрд и 1,9 млрд тенге переводов соответственно.

Ранее объемы денежных поступлений из России занимали лидирующую позицию. Однако в январе 2022 года они оказались лишь на четвертом месте – 1,6 млрд тенге.

Доля иностранных валют в денежных поступлениях в Казахстан. Источник: finprom.kz

Напомним, что казахстанцы могут переводить деньги как внутри страны, так и за его пределы без открытия банковского счета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1962902-potok-deneg-v-kazahstan-sokratilsya-v-2022-godu/