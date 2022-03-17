Когда запустят льготное автокредитование в Казахстане

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В МИИР сообщили о сроках запуска программы льготного автокредитования. О том, сколько составит финансирование и какие машины можно будет купить, читайте в материале NUR.KZ.

Льготное автокредитование – это государственная программа, которая позволяет казахстанцам приобретать автомобили в кредит по низким процентным ставкам.

В отличие от банковских автокредитов, данная программа имеет свои требования и условия выдачи займа.

Согласно сообщению МИИР, условия приобретения техники отечественного производства, а также порядок финансирования находятся на стадии согласования в государственных органах.

Все процедуры принятия программы могут быть завершены до конца апреля 2022 года.

Условия льготного автокредита

Всего на финансирование льготного автокредитования будет выделено около 100 млрд тенге. Также дополнительные 30 млрд тенге направят на обновление автобусов в регионах страны.

В свою очередь, казахстанцы-участники программы смогут получить следующие условия:

первоначальный взнос – от 0% при оформлении займа;

срок автокредита – до 7 лет;

максимальная стоимость машины – можно приобрести один автомобиль с ценой до 10 млн тенге.

При этом точные значения процентных ставок по автокредиту в сообщении не указываются.

Напомним, что для покупки будут доступны только автомобили отечественного производства. Это такие марки автомобилей, как Hyundai, KIA, JAC, Chevrolet и LADA.

Однако Союз предприятий автомобильной отрасли Казахстана предлагает включить в программу и автомобили, произведенные за рубежом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1961203-kogda-zapustyat-lgotnoe-avtokreditovanie-v-kazahstane/