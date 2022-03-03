Отмена утильбсора не снизит стоимость машин в Казахстане, считают аналитики

Иллюстративное фото: alfexe / Getty Images

Рынок автомобилей в Казахстане претерпел рост цен за прошедший год. Несмотря на пересмотр ставок утилизационного сбора, ситуация в 2022 году может измениться не в лучшую сторону. Подробнее об этом в материале NUR.KZ.

После сообщений о пересмотре ставок утилизационного сбора сохранялась вероятность положительного влияния этой новости на стоимость машин.

Однако сфера авторынка, как и другие области экономики, может быть подвержена воздействию различных внешних факторов.

Как сообщает телеграм-канал Tengenomika, одним из них может стать геополитическая ситуация в соседних странах.

Снижение цен маловероятно

По мнению экспертов, в России прогнозируют подорожание новых автомобилей на более чем 20% в марте 2022 года. Это может быть связано с приостановлением деятельности иностранных автомобильных компаний в РФ.

"Если данный сценарий реализуется, то это скорее всего отразится пропорционально и на ценах автомобилей в Казахстане.

В таком случае даже с учетом текущего укрепления тенге к рублю и даже если будет полностью отменен утильсбор (что маловероятно) снижения цен на автомобили в Казахстане можно уже и не ожидать", – отмечается в сообщении.

Иллюстративное фото: alfexe / Getty Images

При этом, в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития подчеркивали, что утилизационный сбор используется как инструмент защиты казахстанских производителей. И подобная практика применяется во многих странах.

Также ранее схожие прогнозы о ценах на подержанные машины озвучивал эксперт в сфере авторынка.

Дефицит повлияет на вторичный рынок авто

По мнению главного редактора журнала "За рулем" в Казахстане Алексея Алексеева, новые ставки утильсбора не будут иметь почти никакого положительного эффекта для рынка подержанных машин.

Причина кроется в том, что дефицит на новые автомобили в Казахстане сохранится. Это, по словам эксперта, связано с кризисом в сфере создания полупроводников, из-за которого уменьшаются объемы производства транспортных средств и другой электронной техники.

Соответственно, покупатели пойдут искать машины на вторичный рынок. А продавцы, понимая наличие большого спроса, будут удерживать высокие цены на свои подержанные авто.

Иллюстративное фото: Krisanapong detraphiphat / Getty Images

Какие ставки утильсбора будут приняты

Напомним, что ранее официально сообщалось о снижении ставок утилизационного сбора на 50%.

То есть базовая ставка утильсбора составит 25 МРП (76 575 тенге на 2022 год) вместо прежних 50 МРП (153 150 тенге). Эти ставки умножаются на коэффициенты, которые зависят от типа и объема транспортного средства.

Например, для производителей и импортеров легковых автомобилей с количеством пассажирских мест менее восьми, коэффициенты и сумма нового утильсбора будут следующими:

до 1 000 кубических сантиметров – коэффициент равен 3, что при умножении на 25 МРП дает 229 725 тенге утильсбора;

утильсбора; до 2 000 кубических сантиметров – 563 025 тенге составит утильсбор при коэффициенте 7;

составит утильсбор при коэффициенте 7; до 3 000 кубических сантиметров – коэффициент равен 10, а сумма сбора – 765 750 тенге ;

; 3 001 кубический сантиметр и выше – коэффициент 23 и 1 761 225 тенге итогового утильсбора.

Согласно пока еще действующей ставке (50 МРП), данные цифры для производителей и импортеров в два раза больше.

Отметим, что новую методику расчета утилизационного платежа планируется принять до 1 мая 2022 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1958851-otmena-utilbsora-ne-snizit-stoimost-mashin-v-kazahstane-schitayut-analitiki/