KASE: торги на фондовой бирже 1 марта пройдут в штатном режиме

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Сегодня, 1 марта, торги на казахстанской фондовой бирже будут проходить в обычном режиме, сообщили в пресс-службе биржи на официальном сайте KASE.

"Казахстанская фондовая биржа (KASE) извещает о том, что сегодня, 01 марта, торги на всех рынках KASE всеми финансовыми инструментами будут проводиться в штатном режиме.

Торги долларом США пройдут в соответствии со стандартным регламентом с 10:15 до 17:00 часов по времени города Нур-Султан", – говорится в сообщении.

Отмечается, что трансляция хода торгов и их итоги всегда доступны на сайте KASE.

Ранее, вице-министр национальной экономики высказался о рисках для нацвалюты.

Также, глава Нацбанка рассказал о плане действий при дальнейшем ухудшении ситуации на финансовом рынке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1958563-kase-torgi-na-fondovoy-birzhe-1-marta-proydut-v-shtatnom-rezhime/