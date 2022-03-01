Курс доллара в Казахстане: что будет делать Нацбанк при ухудшении ситуации

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На заседании казахстанского правительства глава Нацбанка рассказал о плане действий при дальнейшем ухудшении ситуации с "внешними шоками" – речь идет об обострении геополитической ситуации, санкциях против России и ослаблении рубля, которые влияют на финрынок Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

"Национальный Банк внимательно следит за рынками и в случае дальнейшего ухудшения ситуации продолжит принимать действенные меры для обеспечения финансовой и макроэкономической стабильности. (…).

Нацбанк продолжит придерживаться режима инфляционного таргетирования при свободно плавающем курсе, не препятствуя рыночному курсообразованию и исключая таргетирование определенного уровня курса", – заявил глава Нацбанка Галымжан Пирматов.

При этом, по словам Пирматова, Нацбанк будет проводить валютные интервенции в случае усиления рисков для финансовой стабильности.

Принимаемые меры ставят целю сохранить тенговые активы, снизить риски долларизации и давления на обменный курс, а также смягчить риски роста инфляции.

Пирматов добавил, что вчера, 28 февраля, Нацбанк провел торги по валютной паре тенге–доллар в режиме франкфуртского аукциона.

"Во избежание чрезмерной волатильности, открытие торгов парой тенге–доллар было отложено до соответствующего открытия полноценных торгов в Российской Федерации и объявления мер Центрального Банка России.

По итогам торгов курс тенге сложился на уровне 495 тенге за доллар. Объем торгов составил 159,5 млн долларов США. С учетом возросшей волатильности, Национальный Банк провел валютные интервенции в размере 98,1 млн долларов США, или 61,5% от объема торгов", – сообщил глава Нацбанка.

Напомним, что вчера в МНЭ прокомментировали риски для тенге – вице-министра нацэкономики спросили, дойдет ли курс до 600 тенге за 1 доллар.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1958554-kurs-dollara-v-kazahstane-chto-budet-delat-natsbank-pri-uhudshenii-situatsii/