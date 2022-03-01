Нужно ли отменить техосмотр в Казахстане, рассказал эксперт

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Технический осмотр автомобилей – это распространенная мера, которая применяется в различных странах. Можно ли от него отказаться и как это повлияет на авторынок Казахстана, читайте в материале NUR.KZ.

Технический осмотр представляет собой процедуру проверки транспортных средств на предмет их соответствия техническим нормам.

То есть, он направлен на обеспечение безопасности всех участников дорожного движения.

Однако, как ранее отмечали депутаты, в Казахстане техосмотр стал формальностью и несет риски коррупции. Поэтому даже звучали призывы об отмене обязательной процедуры осмотра.

О том, как это может повлиять на безопасность казахстанцев и стоит ли отменять правило об обязательном прохождении техосмотра, рассказал главный редактор журнала "За рулем" в Казахстане Алексей Алексеев.

Отличие техосмотра в Казахстане, Европе и США

В Казахстане техосмотр является обязательным для транспортных средств старше 7 лет и проводится ежегодно. Схожие условия имеются в странах Евросоюза. Однако европейская проверка более строгая – учитывается соответствие автомобиля 60 различным параметрам.

В США, в свою очередь, проверке подвергается только выхлопная система транспортных средств, но техническое состояние не проверяют.

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"Главное отличие – наш техосмотр можно "пройти" за взятку от 2000 до 5000 тенге. Можно и вовсе не являться на станцию диагностики, а отправить документы черезWhatsApp.

Именно поэтому система прохождения техосмотра в Казахстане нуждается в глубокой реформе", – сообщает Алексей Алексеев.

Напомним, что в связи с этими фактами ранее депутаты призывали отменить технический осмотр в Казахстане. Однако автоэксперты высказались против данной инициативы.

Можно ли отменить техосмотр

По словам главного редактора журнала "За рулем" в Казахстане, меры по отмене обязательного техосмотра вводятся в России.

Так, с 1 марта 2022 года физлица должны будут проходить технический осмотр только при смене владельца авто. Для бизнеса сохраняются прежние обязательные требования.

"Но вместе с тем расширены полномочия дорожных патрулей: они будут следить за техническим состоянием транспортных средств на дорогах.

Подразумевается, что для спокойной езды по дорогам автовладельцу проще будет все-таки иметь талон о прохождении техосмотра. Результаты этого эксперимента покажет время", – считает Алексей Алексеев.

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Будут ли применяться подобные меры в Казахстане пока неизвестно. Но если подобные инициативы будут приняты, то может увеличиться риск аварийных ситуаций на дорогах общего пользования.

На это указывает тот факт, что даже в нынешних условиях обязательной проверки транспорта казахстанцы могут пользоваться фиктивным техосмотром.

"К сожалению, уровень дисциплинированности автовладельцев в нашей стране пока не позволяет предоставить им самим решать, безопасен ли автомобиль для окружающих.

Не все внимательно следят за состоянием своего автотранспорта. Это можно увидеть даже по дымящим машинам на улицах казахстанских городов.

К тому же, нередки случаи обнаружения по время процедуры техосмотра аварийного состояния, например, тормозной системы, других скрытых дефектов, не всегда заметных владельцу", – сообщает главный редактор журнала "За рулем" в Казахстане.

При этом, эксперт отмечает, что снижения или повышения стоимости техосмотра не нужно. Достаточно лишь внедрить единую общую ставку.

Напомним, что в 2022 году были приняты некоторые изменения при прохождении техосмотра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1958315-nuzhno-li-otmenit-tehosmotr-v-kazahstane-rasskazal-ekspert/