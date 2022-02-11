Сколько денег собрали с платных дорог Казахстана в 2021 году

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К четырем ранее существовавшим платным дорогам в Казахстане в ноябре прошлого года добавились еще семь платных участков. Какова общая сумма сборов на участках платных дорог в 2021 году, читайте в материале NUR.KZ.

Как сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, сборы по платным участкам дорог в 2021 году составили 8,1 млрд тенге.

Из них 6,9 млрд тенге пришлось на четыре платных участка общей протяженностью 682 км:

Нур-Султан – Щучинск (длиной 211,5 километров разделена на 5 зон с разными тарифами);

Нур-Султан – Темиртау имеет 4 зоны и общую (протяженность в 134 километра и 4 зоны тарифов);

Алматы – Капшагай (длиной 42 км, оплата устанавливается отдельно для автомобилей разной грузоподъемности и автобусов, также зависит от длины пути);

Алматы – Хоргос (протяженность в 295 километров и 5 зон с разными тарифами).

С 23 ноября прошлого года заработали еще 7 платных участков дорог:

«Тараз – Кайнар»,

«Шымкент – Кызылорда»,

«Шымкент – Тараз»,

«Шымкент – граница Узбекистана»,

«Талдыкорган – Капшагай»,

«Кокшетау – Щучинск»,

«Нур-Султан – Павлодар».

Сборы с данных участков за 2021 год составили 1,2 млрд тенге.

Напомним, что оплата на этих участках дорог зависит от длины пути, грузоподъемности транспорта и количества посадочных мест.

Как сообщили МИИР РК, собранные средства были направлены на содержание и поддержку дорожной и придорожной инфраструктуры, а также программно-аппаратного комплекса на данных платных участках.

Также напоминаем, что розничные цены на бензин и дизтопливо не должны превышать предельных установленных норм. При обнаружении фактов превышения цен на ГСМ, граждане могут обращаться в Министерство энергетики и территориальные департаменты КРЕМ МНЭ РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1955671-skolko-deneg-bylo-sobrano-za-schet-platnyh-dorog-v-kazahstane/