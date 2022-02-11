Сколько денег собрали с платных дорог Казахстана в 2021 году

К четырем ранее существовавшим платным дорогам в Казахстане в ноябре прошлого года добавились еще семь платных участков. Какова общая сумма сборов на участках платных дорог в 2021 году, читайте в материале NUR.KZ.
Как сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК, сборы по платным участкам дорог в 2021 году составили 8,1 млрд тенге.
Из них 6,9 млрд тенге пришлось на четыре платных участка общей протяженностью 682 км:
- Нур-Султан – Щучинск (длиной 211,5 километров разделена на 5 зон с разными тарифами);
- Нур-Султан – Темиртау имеет 4 зоны и общую (протяженность в 134 километра и 4 зоны тарифов);
- Алматы – Капшагай (длиной 42 км, оплата устанавливается отдельно для автомобилей разной грузоподъемности и автобусов, также зависит от длины пути);
- Алматы – Хоргос (протяженность в 295 километров и 5 зон с разными тарифами).
С 23 ноября прошлого года заработали еще 7 платных участков дорог:
- «Тараз – Кайнар»,
- «Шымкент – Кызылорда»,
- «Шымкент – Тараз»,
- «Шымкент – граница Узбекистана»,
- «Талдыкорган – Капшагай»,
- «Кокшетау – Щучинск»,
- «Нур-Султан – Павлодар».
Сборы с данных участков за 2021 год составили 1,2 млрд тенге.
Напомним, что оплата на этих участках дорог зависит от длины пути, грузоподъемности транспорта и количества посадочных мест.
Как сообщили МИИР РК, собранные средства были направлены на содержание и поддержку дорожной и придорожной инфраструктуры, а также программно-аппаратного комплекса на данных платных участках.
Также напоминаем, что розничные цены на бензин и дизтопливо не должны превышать предельных установленных норм. При обнаружении фактов превышения цен на ГСМ, граждане могут обращаться в Министерство энергетики и территориальные департаменты КРЕМ МНЭ РК.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1955671-skolko-deneg-bylo-sobrano-za-schet-platnyh-dorog-v-kazahstane/