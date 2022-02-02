Каждый шестой ломбард в прошлом году оказался убыточным в Казахстане

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Сколько ломбардов зарегистрировано в Казахстане, и сколько из них за неполный 2021 год оказались прибыльными и убыточными, читайте в материале NUR.KZ.

По сообщению мониторингового агентства Finprom и согласно данным Нацбанка РК, по итогам трех кварталов 2021 года в Казахстане зарегистрированы 602 ломбарда.

Совокупный объем собственного капитала в секторе составил 150,5 млрд тенге, увеличившись в сравнении с итогами первого полугодия на 36,4%, или на 40,2 млрд тенге.

А объем нераспределенной прибыли (чистый остаток прибыли за прошлые периоды) за январь–сентябрь 2021 года составил 25,6 млрд тенге, увеличившись на 42,6% или 7,6 млрд тенге в сравнении с итогами двух кварталов 2021 года.

Напомним, что по результатам ранее проведенного опроса среди 13 тыс. казахстанцев, 3,1% ответили, что при невозможности получить кредит в банке, они обратятся в ломбард. Там можно получить микрокредит под залог каких-либо вещей.

Инфографика: Finprom

Сколько ломбардов оказались прибыльными

По итогам трех кварталов 2021 года 469 ломбардов показали прибыль.

Минимальный размер нераспределенной прибыли составил 2 тыс. тенге.

В десятке ломбардов по объему прибыли лидирует «М-Ломбард» (6,1 млрд теге), за ним следуют «МК-Ломбард» (3,8 млрд тенге) и «Астра-Ломбард» (2,7 млрд тенге).

Прибыль более 1 млрд тенге получили такие ломбарды, как «МК-Золото Ломбард» (1,7 млрд тенге) и «Сейф Ломбард» (1,4 млрд тенге). Замыкает десятку лидеров по объему нераспределенной прибыли ломбард «Гарант KZ» (332,1 млн тенге).

Напоминаем, что в начале прошлого года был проведен рейтинг ломбардов Алматы по условиям микрокредитования.

Инфографика: Finprom

Сколько ломбардов оказались убыточными

Непокрытый убыток за январь-сентябрь 2021 года показали 102 ломбарда.

Самый большой убыток у ломбарда Auto money (332,2 млн тенге).

«Тез Ломбард» (69,6 млн тенге) и «Ломбард три А» (24,1 млн тенге) также имеют большие убытки от своей деятельности.

Наименьший убыток среди десятки антилидеров (9,9 млн тенге) зафиксирован у ломбарда «Несiбе».

Инфографика: Finprom

В январе ломбарды страны серьезно пострадали, особенно в городе Алматы. Предварительный ущерб на 14 января 2022 года составил 2,9 млрд тенге.

Напоминаем, что с первого марта 2021 года ломбарды и микрокредитные организации работают по новым правилам, которые предполагают регулярную отчетность и отсутствие сверхпроцентов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1954184-kazhdyy-shestoy-lombard-v-proshlom-godu-okazalsya-ubytochnym-v-kazahstane/