Казахстанцы стали меньше передвигаться на общественном транспорте

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Пассажирооборот в Казахстане уменьшается уже на протяжении двух лет, изменяя структуру доходов транспортных компаний. Как сложилась ситуация на транспортном рынке к ноябрю текущего года, читайте в материале NUR.KZ.

Как информирует мониторинговое агентство Ranking.kz, перевозки пассажиров в Казахстане с января по октябрь текущего года сократились на 24,9%, достигнув объема в 5,7 млрд человек.

С 2014 до 2019 годы в стране наблюдался стабильный рост пассажирских перевозок. Даже в "карантинном" 2020 году за первые десять месяцев было перевезено 7,6 млрд пассажиров. Хотя по сравнению с 2019 годом пассажирооборот упал на 61,1%.

Таким образом, уже два года подряд объемы пассажирских перевозок стабильно сокращаются.

Инфографика: Ranking.kz

Как распределились доходы транспортных предприятий

Но доходы транспортных компаний все равно растут.

С января по октябрь текущего года доходы предприятий автомобильного и городского электрического транспорта составили 247 млрд тенге, что в сравнении с прошлым годом на 24,1% больше.

В том числе доходы от перевозок автобусами составили 66,3 млрд тенге, от услуг такси — 3,5 млрд тенге, от перевозок трамваями и троллейбусами доходы распределились равнозначно по 1,4 млрд тенге.

Инфографика: Ranking.kz

Наибольшую долю принесли предприятия по грузовым перевозкам - 171,4 млрд тенге или 69,4% от общего дохода автомобильного и городского электрического транспорта по стране.

Сколько было перевезено грузов

Тем не менее, объемы грузоперевозок и грузооборот незначительно, но также снижаются последние два года. При этом их уменьшение не настолько существенно, как в случае с пассажироперевозками.

За десять месяцев 2021 года было перевезено 2,6 млрд тонн груза и багажа, за год этот показатель снизился на 2,4%.

С января по октябрь 2020 года объем грузоперевозок достиг 2,7 млрд тонн, по сравнению с 2019 годом было зафиксировано значительное снижение (-7,9%).

Инфографика: Ranking.kz

Как поменялась стоимость проезда

Стоимость проезда в городских автобусах в октябре текущего года увеличилась только в Жамбылской области, сразу на 30,8% за год. В остальных регионах страны цены на этот вид услуг остались на уровне прошлого года.

А стоимость проезда в такси в среднем по Казахстану за год увеличилась на 7%.

Самый ощутимый рост цен на проезд частным транспортом (+28%) произошел в Туркестанской области. Также дороже ездить на такси стало для жителей Костанайской (+17,3%) и Мангистауской (+13,4%) областей.

Но в столице, Алматинской, Западно-Казахстанской, Атырауской и Жамбылской областях средняя цена за проезд в такси осталась на прежнем уровне.

Инфографика: Ranking.kz

Хотя в официальной статистике значительного роста цен на услуги такси не было зафиксировано, граждане отмечают, что например, в столице цены в приложениях по заказу такси выросли в 2-3 раза. Некоторые эксперты связывают этот факт с тем, что рынок такси в стране стал более «серым».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1946341-kazahstantsy-stali-menshe-peredvigatsya-na-obschestvennom-transporte/