Сколько стоил хлеб в декабре прошлого года в Казахстане

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За одиннадцать месяцев прошлого года в Казахстане произвели на 15% меньше хлеба, чем в предыдущем году. При этом его стоимость повысилась в среднем на 7,4%. За какую цену покупали хлеб казахстанцы в декабре, читайте в материале NUR.KZ.

Как сообщают специалисты мониторингового агентства Energyprom, за январь-ноябрь 2021 года в стране произвели 483,6 тыс. тонн свежего хлеба, и это на 14,8% меньше, чем годом ранее.

Согласно приведенным данным, производство хлеба сокращается уже пятый год подряд. В 2020 году хлеба в стране было изготовлено на 4,2% меньше, чем в 2019 году, когда производство хлеба упало сразу на 20,5%.

Если посмотреть на статистику регионов, то больше всего за прошлый год хлеба было выпечено в Туркестанской области - 119,8 тыс. тонн. Это показатель выше остальных данных по регионам в два и более раз.

Также большой спрос на хлеб наблюдается в городе Алматы (56,8 тыс. тонн) и Актюбинской области (46,6 тыс. тонн).

Меньше всего хлеба в 2021 году произвели в Шымкенте (5,9 тыс. тонн).

Инфографика: energyprom.kz

Сколько стоил хлеб в декабре

В декабре 2021 года стоимость хлеба выросла на 0,4%, а за год рост цены на хлеб составил 7,4%.

Разные сорта хлеба дорожали неравномерно. Ржано-пшеничный хлеб, например, подорожал на 11,6% за год, пшеничный хлеб из муки высшего сорта — на 7,4%, из муки первого сорта — на 6,9%.

Сильное удорожание хлеба было отмечено в столице страны, там розничные цены на главный продукт питания поднялись на 19,3% за год. В Северо-Казахстанской области средняя цена за хлеб повысилась на 14% от уровня прошлого года, в Акмолинской области - на 12,8%.

Самый незначительный рост цен был зафиксирован в Западно-Казахстанской области, где хлеб стал стоить дороже на 1,5% от прошлогодней стоимости.

Таким образом, хлеб пшеничный из муки высшего сорта дороже всего стоит в Нур-Султане (346 тенге за кг), хлеб из муки первого сорта - в столице и Актау (185 тенге за кг), а хлеб ржано-пшеничный дороже всего обходится также жителям столицы (401 тенге за кг).

В среднем по Казахстану цены за килограмм разных сортов хлеба следующие:

пшеничный хлеб из муки высшего сорта — 273 тенге ;

; пшеничный хлеб из муки первого сорта — 164 тенге ;

; ржано-пшеничный хлеб — 340 тенге.

Самый дешевый пшеничный хлеб из муки высшего сорта можно купить в Актобе за 218 тенге за килограмм, из муки первого сорта — в Алматы (142 тенге за кг), ржано-пшеничный хлеб дешевле всего обходится жителям Уральска (257 тенге за кг).

За весь третий квартал 2021 года казахстанцы употребили в среднем 8,5 кг пшеничного хлеба из муки первого сорта (в городской местности — 8,7 кг, в сельской — 8,2 кг) и 700 г ржаного и ржано-пшеничного хлеба (в городской местности — 1 кг, в сельской — 273 г) на человека.

Инфографика: energyprom.kz

Как стабилизируются цены на хлеб

В целях стабилизации цен на хлеб с начала 2022 года, как указано на официальном информационном ресурсе премьер-министра РК, вводится субсидирование стоимости зерна, реализуемого АО "НК "Продкорпорация" в регионы для производства социального хлеба.

Этот механизм предусматривает возмещение расходов "Продкорпорации" при реализации зерна на внутренний рынок по цене ниже рыночной.

Отдельно отметим, что Минсельхоз принял меры по введению:

количественных ограничений на экспорт семян подсолнечника в объеме 125 тыс. тонн и масла подсолнечного — 110 тыс. тонн сроком до 1 июля 2022 года;

запрета на экспорт картофеля и моркови сроком на 3 месяца;

запрета на вывоз живого КРС и МРС сроком на 6 месяцев.

Напомним, что стабилизация цен на продукты питания в Казахстане проводится путем поддержки товаропроизводителей и применения рыночных механизмов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1952274-skolko-stoil-hleb-v-dekabre-proshlogo-goda-v-kazahstane/