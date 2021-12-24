Как изменились цены на муку за год в Казахстане

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Цены на муку за год в среднем выросли на 11%. Вместе с тем снизились ее производство и экспорт. Какие показатели были в ноябре текущего и прошлого года, читайте в материале NUR.KZ.

По информации мониторингового агентства EnergyProm, с января по октябрь 2021 года в Казахстане произвели почти 2,6 млн тонн муки.

К ноябрю текущего года было произведено муки на 800 тыс. тонн меньше, чем в прошлом году (3,4 млн тонн). Отметим, что за последние десять лет наименьший объем муки произвели в 2019 году - 3,3 млн тонн.

Регионами, в которых мукомолы произвели наибольшее количество муки и смесей из зерновых и растительных культур, стали Костанайская область (826,2 тыс. тонн), город Шымкент (270,4 тыс. тонн) и Северо-Казахстанская область (245,5 тыс. тонн). Меньше всего муки и смесей было изготовлено в Кызылординской области (1,3 тыс. тонн).

Инфографика: EnergyProm

Какого вида муки произвели больше всего

Из всего объема произведенной муки и смесей основная доля пришлась на пшеничную муку мелкого помола - почти 2,4 млн тонн.

Оставшиеся тонны распределились между смесью для приготовления хлебобулочных изделий (174,2 тыс. тонн), растительной мукой мелкого и грубого помола (9,3 тыс. тонн) и мукой мелкого помола из зерновых культур помимо пшеницы (4,9 тыс. тонн).

Инфографика: EnergyProm

Как используется произведенная мука

Основное количество муки, произведенное в Казахстане, продается и используется на внутреннем рынке, остальная часть продается в другие страны.

За три квартала 2021 года местные компании обеспечили спрос (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт) на муку практически полностью — на 99,5%.

Внутри страны было продано 1,19 млн тонн муки, что на 3,5% больше, чем в прошлом году (1,15 млн тонн) .

На экспорт было отправлено 954,5 тыс. тонн муки, что по сравнению с прошлым годом на 14,9% меньше. Доля экспорта от использования также сократилась и составила 44,5%.

Импорт муки вырос в Казахстане на 16,4% и составил 10 тыс. тонн.

Инфографика: EnergyProm

Куда экспортируется казахстанская мука

По итогам десяти месяцев 2021 года на экспорт Казахстаном было отправлено 1,1 млн тонн муки на общую сумму 314 млн долларов США.

Годом ранее другим странам было продано муки на 17,3% больше , а в денежном выражении — на 15,9%.

Наибольшим спросом казахстанская мука пользуется в Афганистане (680,4 тыс. тонн), Узбекистане (283,5 тыс. тонн) и Таджикистане (59,3 тыс. тонн).

В страны СНГ было экспортировано на 8,4% меньше, чем в прошлом году, а в остальные страны - меньше на 22% .

Инфографика: EnergyProm

Как за год изменились цены на муку

На внутреннем рынке в ноябре 2021 года пшеничная мука высшего сорта продавалась в среднем по 259 тенге за килограмм. Это на 11% больше, чем в ноябре прошлого года.

Дороже всего килограмм муки стоил в Атырау и Нур-Султане - по 326 тенге за килограмм. В Алматы килограмм муки обходился 291 тенге. А самой дешевой мука была для жителей Павлодара - 184 тенге за килограмм.

Самый значительный рост цен на этот товар произошел в Жамбылской области - 21,1% за год. В Алматы (16%) и Кызылординской области (15,5%) тоже было зафиксировано значительное удорожание. Меньше всего мука подорожала в Павлодарской области - лишь на 4,1% за год.

Инфографика: EnergyProm

Вместе с ростом цен на муку в текущем году было зафиксировано и подорожание макаронных изделий. В августе 2021 года по отношению к этому же периоду 2020 года сильнее всего макароны подорожали в трех регионах: Атырауской, Кызылординской и Карагандинской областях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1948346-kak-izmenilis-tseny-na-muku-za-god-v-kazahstane/