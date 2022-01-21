Какие меры принимаются для снижения цен на продукты в Казахстане

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Председатель Комитета торговли Ержан Казанбаев рассказал, какие меры предпринимаются для снижения стоимости продуктов питания в Казахстане. Все подробности читайте в материале NUR.KZ.

Об оказании помощи товаропроизводителям и субъектам бизнеса с целью возможности снижения и стабилизации цен на продукты сообщили в Министерстве торговли и интеграции Республики Казахстан.

Стоимость товаров складывается из затрат самого производителя, услуг доставки и торговой точки (магазина). Все эти затраты нужно как-то компенсировать, поэтому они должны быть заложены в цену продукта. Каждому участнику этой торговой цепочки для дальнейшего развития необходимо получить минимальный уровень прибыли в 10%.

Производители по объективным причинам не могут продавать свои товары ниже стоимости производства. Иначе они совсем останутся без доходов.

Помимо основных расходов производители несут и дополнительные затраты по независящим от них причинам. К примеру, в прошлом году было засушливое лето, к тому же, подорожали минеральные удобрения и пестициды.

Доставка от поля до города или развозка продуктов по магазинам требует определенных затрат на топливо, запчасти и ремонт автомобиля. К слову, все это тоже дорожало в прошлом году.

Вместе с этим, магазинам нужно оплачивать расходы за электроэнергию, аренду, выплачивать зарплату наемным работникам.

В связи со всем вышесказанным, фиксация цен на долгое время может нанести ущерб тем людям, которые работают в сфере производства и торговли социально значимыми продовольственными товарами.

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Поэтому ведется работа по стабилизации цен путем применения рыночных механизмов. А снижение цен происходит через поддержку товаропроизводителей.

Какая поддержка для производителей предусмотрена

Для поддержки субъектов агропромышленного комплекса прорабатывается вопрос увеличения объемов льготного кредитования фермеров путем выделения из бюджета до 140 млрд тенге.

С помощью программы кредитования "Кен дала" будут выделены деньги на выращивание сельскохозяйственных культур, в том числе на производство ранних овощей и социально значимых товаров.

Решается такой "болезненный" вопрос, как удешевление дизельного топлива для сельхозтоваропроизводителей во время проведения весенне-полевых работ.

для сельхозтоваропроизводителей во время проведения весенне-полевых работ. Ведется планомерная работа по импортозамещению основных видов продовольственных товаров.

Для системного решения существующих проблем в ценообразовании проводится работа по созданию Национальной товаропроводящей системы в виде инфраструктуры сети оптово-распределительных центров, которая будет состоять из 24-х объектов.

Цель создания такой системы заключается не в постройке 24 овощехранилищ, а в создании целостной системной инфраструктуры полного цикла – начиная от производителя и заканчивая розничной торговлей.

Это значительно расширит рынок сбыта сельхозпродукции и приблизит производителя к потребителю.

Напомним, что в канун новогодних праздников цены на продукты так же сдерживались и даже снижались.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1952246-kakie-mery-prinimayutsya-dlya-snizheniya-tsen-na-produkty-v-kazahstane/